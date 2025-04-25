跨區購屋成常態 文山買方常跑新店買房 這兩區愛買淡水、鶯歌

根據房屋搜尋平台「樂屋網」統計買方數據，顯示北北桃地區跨縣市購屋已成常態，其中台北北投區與新北淡水區的買方重疊率達34.08%，位居全台首位，顯示兩區買方高度重疊；台北文山區與新北新店區則以33.04%的重疊率緊隨其後。

樂屋網研究顯示，買方重疊區域普遍具備兩項關鍵特性：地理位置相連及房價水準相近。樂屋網發言人洪安怡指出，部分區域因當地人口結構相似、共用生活圈等因素，導致買方市場高度流通。

經統計北北桃地區跨縣市買方流動數據，前三大重疊區域依序為「台北北投區與新北淡水區」、「台北文山區與新北新店區」及「新北鶯歌區與桃園桃園區」。

其中，台北北投與新北淡水兩區重疊率最高，高達34.08%。洪安怡表示，「該區域跨越外雙溪後，從關渡、竹圍、紅樹林至淡水，雖然地理範圍廣闊，但因房屋特性相近，建物密度適中，購屋者通常會同時考量兩區物件並進行比較。」反向數據亦顯示，淡水區買方有28.66%會考量北投區物件，凸顯兩區購屋市場的相互滲透性。

台北文山與新北新店重疊率達33.04%，位居第二。洪安怡分析，「兩區僅一橋之隔，交通網絡互通，加上市容風貌相近，均具備河岸景觀或鄰近山區的區位特性，生活圈高度重合。」

此外，新店裕隆城商圈的開發，引入百貨零售與影城設施，進一步強化了文山區買方的跨區流動意願。

第三位則為新北鶯歌與桃園桃園區，重疊率達28.54%。「區域間以新北市鶯桃路連接桃園的桃鶯路，形成重要的交通動脈」。

洪安怡指出，以鳳鳴重劃區為例，雖行政區劃歸屬鶯歌，但生活機能實際上更接近桃園市區，導致購屋者普遍會在鶯歌與桃園之間進行比較與選擇。

洪安怡指出，北北桃十大跨縣市買方重疊區，代表這些區域具有相近的居住體驗與價格帶，隨著跨區基礎設施持續完善與生活圈整合加深，未來這種跨區購屋趨勢將更為明顯。

洪安怡建議，房價高漲下，找屋無須侷限於單一行政區，而是審視生活圈整體發展脈絡，特別是交通便利性、商業機能及未來發展潛力，透過跨區比較，在預算限制下找到最符合需求的居住選擇。