高市副市長林欽榮率訪團抵韓國 進行智慧城市和觀光產業交流

為城市互訪並深化產業交流，高雄市副市長林欽榮24日率市府相關局處代表抵達韓國，立即馬不停蹄展開參訪及拜會，首先前往首爾機器人與人工智慧博物館(Robot & AI Museum, RAIM)，隨後拜會韓國觀光公社，針對深化觀光合作、推動雙向旅客交流進行廣泛討論，展現攜手打造台韓觀光新局的共識。

林欽榮首先前往參訪韓國首爾機器人與人工智慧科學館(RAIM)，由RAIM館長李鎮源(音譯)親自接待，館方人員解說人工智慧、機器人等科技落地智慧城市應用，瞭解首爾市如何發想一個充滿創新科技展示與互動體驗空間的科學館，解構人類與人工智慧、機器人的關係，讓民眾能更理解並適應科技對社會的改變與衝擊。

Seoul RAIM自2015年開始籌備，耗時3年、耗資約9億台幣興建而成，於2024年8月正式開幕，是全球首座專門展示機器人與人工智慧技術的科學館，其內展示多項先進科技應用，如具備AI自主學習能力的機器狗，可廣泛應用於公共安全、物流與緊急醫療等場域，並跨越危險及地形限制；智慧機器手臂，其高效運作僅需3人便可完成相當於400人力的工作，充分展現人工智慧與機器人協作在自動化領域的強大優勢；穿戴式輔助裝置，能協助使用者額外舉起10至15公斤，提升現場作業人員的負荷能力與操作效率，並降低受傷風險。

隨後，林欽榮一行人隨即轉往韓國觀光公社，由觀光內容戰略本部長劉鎮鎬接待，雙方就如何加強兩地的觀光合作交換意見。林欽榮表示，高雄市重視與韓國的交流與合作，去年9月市府觀光局曾率團赴首爾舉辦觀光推介會、拜會韓國觀光公社等單位，同年12月高雄流行音樂中心與韓國觀光公社合作舉辦「2024下酒祭」，為高雄民眾引介韓國獨立音樂與特色美食，強化雙方民間文化連結，也突顯高雄作為亞洲文化交流平台的潛力。

林欽榮指出，韓國是高雄極為看重的海外市場之一。根據觀光署統計，去年國人赴韓人次達142萬，韓國來台旅客達百萬人次，其中至高雄住宿的外籍旅客，以韓國年增幅達44.52%為最高；同時，高雄小港機場目前每週直飛韓國逾42班次，涵蓋仁川、金浦、釜山與濟州，航程僅2.5至3小時，開拓韓國觀光市場有其利基及競爭優勢。市府將持續與韓國觀光公社深化合作，朝雙方互相送客的方向共同努力。

劉鎮鎬本部長則表示，高雄海港城市與韓國釜山相似，擁有豐富的城市特色與觀光潛力，2023韓國Black Pink就曾至高雄開演唱會，還有許多特色美食、夜市，也對高雄龍虎塔、旗津等景點印象深刻，未來韓國觀光公社將持續與高雄攜手合作，強化雙邊合作，共同推廣雙方觀光資源，增進彼此的文化觀光交流與友好關係。

訪團此行也參觀結合K-POP文化與媒體藝術的「好客空間（HiKR GROUND）」，透過沉浸式展演體驗，汲取韓國觀光行銷的創意作法，為未來觀光合作注入新動能。