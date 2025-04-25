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台中市工廠登記家數六都第一 經發局長：企業對投資台中有高度信心

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中政府經發局長張峯源（中）說，企業對投資台中具有高度信心。圖／台中市政府提供
台中政府經發局長張峯源（中）說，企業對投資台中具有高度信心。圖／台中市政府提供

台中市政府經發局上午指出，據經濟部統計，截至3月，台中市工廠登記家數達 1萬9130家，超越新北市的19091家，登上六都第一，且今年1至3月新登記工廠家數203家，亦居六都之冠。局長張峯源說，這除了顯示台中市在製造業發展居領先地位，也顯示企業對投資台中具有高度信心。

他說，對於美國宣布對等關稅後，增添市場的不確定性，市府會持續關注對產業的衝擊，提供產業輔導與政策支援，協助企業穩定營運、因應變局。

張峯源說，從產業結構來看，台中工廠裡金屬製品製造業仍是主力，有6883家，占比約36%，接下來是機械設備製造業4366家，占22.82%、塑膠製品製造業1588家，占8.3%。地理分布則以太平區最多2808家，接著是大里1998家、神岡1868家及豐原1519家。

經發局表示，多家知名製造業近日在台中擴大投資新廠，例如化學製品製造業部分，「小嵩無氧化學公司」是全國脫氧、乾燥劑最大供應商，新廠設於台中市霧峰工業區，工廠規畫為全自動化、智慧工廠及綠色企業，過5千坪廠房規畫有自動化倉儲及輸送、自動化裝箱設備，並導入AOI影像檢測技術，投資成本近8億元。

另外，金屬製品部分，「明昌國際工業」主要商品為五金工具箱及醫療設備工具箱，行銷全球，新廠去年第3季落成，第4季投入生產，進一步擴大生產能力。「天文大同特殊鋼股份有限公司」為世界最大工具鋼製造商日本大同特殊鋼在台灣子公司，投資約600坪台中新廠，進駐於龍井區從事生產，主要為特殊鋼材加工及熱處理的專業廠。

另外，食品製造業部分，以生產黃豆製品為主力，經營豆類製品已有20餘年的「中港興食品」，經營方向已轉型為機器化生產，加碼投資逾3億元興建生技廠推動生技事業，將原本黃豆製造加工的剩餘物-豆渣，藉由生物技術研發循環利用，作為保健食品、食品原料、酵素產品等保健素材。醫療器材方面，「台灣維順工業公司」新廠興建於台中產業園區，5千餘坪廠房今年1月落成，主要商品為醫療及復健器材，布局全球醫療輔具市場。

「小嵩無氧化學公司」是全國脫氧、乾燥劑最大供應商。圖／台中市政府提供
「小嵩無氧化學公司」是全國脫氧、乾燥劑最大供應商。圖／台中市政府提供

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