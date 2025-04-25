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預算千萬買北市房 萬華容易找、這區最划算

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。永慶房屋提供
房市示意圖。永慶房屋提供

北市房價居高不下，不過想買總價1000萬元內房子還是有機會。永慶房產集團根據實價資料盤點近一年台北市各行政區總價1000萬元以下住宅交易情形，其中萬華區住宅交易占比最高，中山區亦有近兩成的交易在1000萬元以下。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，萬華區住宅總價1000萬元內交易占比高達28.9%，居全市之冠，每4件交易中就有1件。

此外，萬華區1000萬元內的交易平均總價為675萬元，亦是全市最低。然而，萬華區1000萬元以下的住宅，平均屋齡高達44.9年，是台北市12行政區中屋齡最大的區域。

陳金萍表示，萬華區是台北市開發最早的區域之一、加上過去台北市都市計畫的向東發展，使得萬華區擁有較多屋齡高的房屋，也讓萬華區有較多價格實惠的住宅選項，因此受到預算有限的購屋族青睞。

她表示，萬華區雖然開發較早、屋齡較高，但是生活機能成熟，待萬大線興建完成後，交通機能將更為便利，對於希望入主北市門牌的年輕、小資購屋族群而言，仍具有相當的吸引力。

陳金萍表示，排名第二的中山區交通路網密集、生活機能完善，一直是建商推案熱區，推出不少小宅產品，小坪數住宅總價相對好負擔，吸引許多年輕與單身族群入主。因此在該區仍有不少1000萬元以下住宅交易，大多集中於林森北路及新生北路一帶。

北投區和大同區1000萬元內住宅的交易占比，分別也有18%和17%。

陳金萍指出，北投區位於北市邊陲地帶，房價親民，加上有不少屋齡偏高的大樓產品，因此仍有機會以1000萬元入主北市，交易集中於新北投站周邊。

她表示，以房價及坪數來看，北投區為台北市最超值的低總價區。總價1000萬元以下，平均坪數可達18坪，是榜上最高。

主要是北投區因位於台北市蛋白區，在房價上相對實惠，也因為單價較低的緣故，在相同預算內，可購得的坪數也相對較大。

陳金萍補充，雖然北投區位於北市較為邊陲的地帶，但該區擁有捷運紅線、生活機能穩定、醫療與教育資源充足，宜居性佳，成為首購族與退休族「卡位北市」的理想選擇。

另外，若介意屋齡的消費者，則可以考慮到文山區尋覓住宅。該區總價1000萬元內住宅平均屋齡低於30年，為榜上屋齡最年輕的區域。

陳金萍提醒，雖然總價1000萬元內住宅產品對購屋族極具吸引力，但低總宅常伴隨屋齡高、空間小等因素，購屋前應審慎評估自身的實際需求，才能在有限資金下做出最適選擇。

台北市1000萬元以下住宅交易情形。資料來源／永慶房屋
台北市1000萬元以下住宅交易情形。資料來源／永慶房屋

房價 萬華 都市計畫

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