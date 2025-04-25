首季餐飲營業額破紀錄 做吃真好賺？房仲曝真相

許多民眾以外食為主，餐飲業商機蓬勃發展，住商機構統計經濟部數據，2025年第一季餐飲業單季營業額來到2,739億元，創下自1999年以來單季歷史最高紀錄，其中餐館、飲料店等兩大業種，營業額突破單季新高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，餐飲業為國內店面市場一大主力，近期隨著相關產業發展火熱，知名商圈店租行情有望持續上揚。

據經濟部統計，餐飲業2025年第一季營業額達2,739.8億元，其中餐館2,235億元、外燴及團膳承包業165億元與飲料店338億元，整個餐飲業與餐館、飲料店的第一季營業額，皆創下有統計以來的單季歷史新高。

賴志昶分析，2025年首季餐飲業即開出紅盤，主要有三大原因，首先是第一季適逢春節等因素，連續假日眾多，民眾出遊與外食等活動盛行，進而衝高餐飲業營業額。

第二，近年來在疫情解封後，全台各大商圈人潮回流，又有國外觀光客湧入，更是助長餐飲業買氣。

第三，近年來受國際局勢等因素衝擊，各行業營業成本上漲，在此情況之下，餐飲業不得不調高單價，此因素也讓整體產業營業額升高。

賴志昶表示，雖說餐飲業看似營業額持續上揚，但據財政部數據，餐飲業營業家數截至最新2025年2月資料，全台共達17萬3,349家，與2023年同期相比，增加6%，顯示國內店家仍呈現持續成長。在僧多粥少情況之下，國內餐飲業競爭力道加劇，餐飲業已進入戰國時期，高營業額「恐看得到吃不到」，內外在環境的經營壓力不容小覷。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，不少民眾考慮以餐飲業作為創業第一步，不過近年來因為原物料飆漲，加上各商圈景氣回流，店租亦蠢蠢欲動，雖仍未完全漲至疫情前夕水準，高額租金勢必將侵蝕餐飲業獲利。