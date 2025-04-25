大學光董事長歐淑芳：擴大布局近視與老花治療市場

大學光（3218）發布年報，董事長歐淑芳在致股東報告書中表示，屈光矯正市場快速成長，民眾接受度越來越高，2025年將透過新技術設備全線鋪開，作為市場差異化的策略。同時將持續強化近視防控產品與樂齡服務套裝、葉黃素眼保健商品以及個人化產品服務，全面推動營收與利潤的穩步增長。

大學光近年營收、獲利持續創下歷史新高，去年營收42.28億元，年增3.6%，稅後純益10.64億元，年增1.9%。每股純益12.57元。大學光去年底新開桃園藝文店，目前計有29間大學眼科合作診所與32間大學眼鏡直營門市，未來將朝向門市翻新與設備升級，以提升服務品質與客流。

歐淑芳表示，近年持續引進高階眼科技術設備，包含「飛秒輔助白內障雷射」及「全飛秒近視雷射」SMILE Pro等新技術設備，去年進一步導入增加AI追蹤功能的SMILE Pro 2.0以及低眩光的新式人工水晶體，並協助合作診所導入相關技術訓練與應用。

她表示，大學光2025年將以 SMILE、SMILE Pro、SMILE Pro 2.0全線鋪開，作為市場差異化策略。除飛秒近視雷射外，亦為合作診所引進並發展老花近視雷射技術設備，以因應逐年增加的老花人口市場需求。同時將進一步引入新式植入式隱形眼鏡，主要針對高度近視不適合做近視雷射手術的病人達成脫鏡目標的最佳解決方案。

另在乾眼治療市場方面，歐淑芳表示，乾眼症市場需求龐大，隱形眼鏡使用者及中老年人多有治療需要，雷射及白內障術後亦有乾眼持續照護需求，近兩年陸續於合作診所導入乾眼治療療程及設備，病人接受度持續提升，預計服務量亦將逐年成長。