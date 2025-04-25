3月 TPASS 2.0回饋433.7萬元 月增82.1%

為擴大TPASS政策嘉惠範圍及鼓勵民眾搭乘公共運輸，交通部於2025年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，目前(截至4月23日止)已有19萬人完成記名登錄，自2025年2月開始累計搭乘紀錄迄今，累計已有8.5萬張電子票證達成回饋條件，總回饋金額約671.8萬元。

經公路局統計，今年3月份約有5.0萬張電子票證達成TPASS 2.0回饋條件，共有2.9萬張電子票證達成基本客運回饋(市區公車/公路客運)條件、3.6萬張電子票證達成軌道加碼回饋(臺鐵、臺北捷運或新北捷運)條件，其中包含約1.5萬張電子票證同時達成客運及軌道回饋條件；該月份回饋金額達433.7萬元(較114年2月份回饋金額增加82.1%)，其中以基本客運回饋(市區公車/公路客運)條件之回饋金額最高(共339.5萬元，佔總回饋金額之78.3%)、臺北捷運軌道加碼回饋金額次之(共82.6萬元，佔總回饋金額之19.1%)。

另外，公路局提醒，完成TPASS 2.0記名登錄的民眾除可至各票證公司網站之「TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋」記名專區查詢回饋金額外，即日起亦可至該局「公運常客優惠平臺」查詢，完成身分驗證及註冊成為平臺會員後，即可查詢所有以相同身分證字號完成記名登錄之電子票證，以及各張電子票證每月份回饋金額及回饋金領取情形。

最後，公路局特別呼籲，民眾可持符合回饋條件之電子票證至四大超商由店員協助或臺北捷運各場站內之悠遊卡售卡加值機靠卡領取回饋金，當月未完成領取之回饋金額亦可與後續月份併同領取，但最遲須於開放領取日起1年內領取完畢。該局也邀請民眾至公運常客優惠平臺點選進入各票證公司記名專區登錄，一起用行動來支持公共運輸，共同為節能減碳盡一份心力。