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中鋼第1季獲利符合預期 法人對後市展望維持中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

中鋼（2002）第1季自結營業利益13.7億元，年增78%，稅前利益11.1億元、年減24%，符合市場預期。

法人機構表示，展望中鋼營運後市，由於俄烏停戰談判陷入膠著，短期內達成一個有建設性的談判結果的機會，開始降低，過往期待的俄烏停戰帶動鋼鐵需求回升的結果，短期仍不易出現。

評估未來俄烏停戰的版本可能不是最樂觀的全面和解，而是俄烏片面停戰但俄國與歐洲的關係依然緊張，這樣的情況將影響後續烏克蘭重建的速度及其對鋼鐵需求推升的動能，加上中國鋼鐵需求仍然疲弱，中美關稅戰持續升級也讓中國鋼鐵需求雪上加霜，目前鋼鐵需求展望相較年初時顯得負向。

原料價格方面，國際鐵礦砂價格4月因川普對等關稅影響而下跌，最低跌到每噸94美元左右，但隨局勢並未進一步惡化，目前價格已反彈到100美元、長期平均價格水準。由於全球鋼鐵需求2025年預期並不會太強，反而中國需求持續放緩對原料價格不利，後續需觀察100美元關卡是否能守穩。

由於中國鋼鐵需求仍然疲弱，中美關稅戰持續升級也讓中國鋼鐵需求雪上加霜，目前鋼鐵需求展望相較年初時顯得負向，主要市場的需求偏弱不利於原料及鋼材價格後續走勢，因此目前對中鋼後市展望維持中立。

中鋼 鋼鐵

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