快訊

首爾人氣地標COEX傳火警！餐廳狂竄濃煙 緊急疏散民眾

日本長野爆重大車禍！4學生駕小客車撞橋身亡 車輛嚴重毀損

iPhone 17 Air有夠薄！iPhone 17系列厚度比較 他驚豔：一摸就不想換其他型號

看北投房的人也會看這裡房！北北桃這3區買家重疊率高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北市文山區房市示意圖。樂屋網提供
北市文山區房市示意圖。樂屋網提供

房價高漲下，根據房屋搜尋平台「樂屋網」統計買方數據，北北桃地區跨縣市購屋已成常態，其中台北北投區與新北淡水區的買方瀏覽重疊率達34%，位居全台首位，台北文山區與新北新店區則以33%的重疊率緊隨其後。

瀏覽重疊率是指瀏覽A區物件，但同時也瀏覽B區物件的不重複買方，占總體A區不重複買方的比例。

樂屋網發言人洪安怡指出，買方重疊區域普遍具備兩項關鍵特性，一是地理位置相連，二是房價水準相近。部分區域因當地人口結構相似、共用生活圈等因素，導致買方市場高度流通。

統計北北桃地區跨縣市買方流動數據，前三大重疊區域依序為「台北北投區與新北淡水區」、「台北文山區與新北新店區」及「新北鶯歌區與桃園桃園區」。

其中，台北北投與新北淡水兩區重疊率最高，高達34%。洪安怡表示，該區域跨越外雙溪後，從關渡、竹圍、紅樹林至淡水，雖然地理範圍廣闊，但因房屋特性相近，建物密度適中，購屋者通常會同時考量兩區物件並進行比較。

反向數據亦顯示，淡水區買方有28%會考量北投區物件，凸顯兩區購屋市場的相互滲透性。

台北文山與新北新店重疊率達33%，位居第二。洪安怡分析，兩區僅一橋之隔，交通網絡互通，加上市容風貌相近，均具備河岸景觀或鄰近山區的區位特性，生活圈高度重合。

此外，新店裕隆城商圈的開發，引入百貨零售與影城設施，進一步強化了文山區買方的跨區流動意願。

第三名為新北鶯歌與桃園桃園區，重疊率達28.5%。

洪安怡表示，兩區以新北市鶯桃路連接桃園的桃鶯路，形成重要的交通動脈，以鳳鳴重劃區為例，雖行政區劃歸屬鶯歌，但生活機能實際上更接近桃園市區，導致購屋者普遍會在鶯歌與桃園之間進行比較與選擇。

洪安怡表示，北北桃十大跨縣市買方重疊區，代表這些區域具有相近的居住體驗與價格帶，隨著跨區基礎設施持續完善與生活圈整合加深，未來這種跨區購屋趨勢將更為明顯。

她表示，房價高漲下，找屋無須侷限於單一行政區，而是審視生活圈整體發展脈絡，特別是交通便利性、商業機能及未來發展潛力，透過跨區比較，在預算限制下找到最符合需求的居住選擇。

房價 裕隆城 重劃區

延伸閱讀

新北祈福列車壓軸登場 秘境魔幻與點石成金路線今起跑

新北汐止北峰里老人共餐13年 觀天下捐加菜金延續溫暖

百工百業識詐到飯店 新北瑞芳警分局宣講獲迴響

發揚媽祖慈悲精神 新北萬里公所發放紅包與白米

相關新聞

中鋼首季稅前賺逾11億元

中鋼昨（24）日公告，今年3月稅前盈餘達4.06億元、月減20%、年減38%，單月每股盈餘約0.02元；累計今年第1季稅...

輕巧冷水瓶 中鋼2025年紀念品

中鋼昨（24）日公布股東會紀念品，今年是「輕巧冷水瓶」，兼具輕巧、環保等幾個特點，129萬名中鋼股東都能領取。

老園丁耕讀筆記／一場國際賽局的創業長跑

十年前，我投資了一家名為凱鈿行動科技的公司，這家公司總部設在台南，創辦人蘇柏州是土生土長的在地青年；如今，凱鈿成功登上國...

顯而立見／AI加持…你也能做決策者

在過去組織被視為一群人透過分工與協作實現目標的集合體，而人工智慧的出現顛覆了這一傳統認知。AI不再只是冷冰冰的工具，而是...

策略行銷／面對關稅壁壘 翻轉出口思維

近年美中貿易戰與全球供應鏈重組，讓台灣廠商不得不面對關稅壁壘、訂單外移、成本上升等衝擊。在關稅戰的陰影下，許多原本仰賴代...

美擬豁免汽車零組件關稅 東陽、堤維西吃定心丸

外電報導，美國總統川普正考慮豁免輸美汽車零組件的關稅，國內汽車零組件大廠東陽、堤維西、和大及虎山等車用族群將全面受惠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。