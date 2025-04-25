一線品牌建商首度進軍新竹 信義房屋估將推升區域建案品質

隨著新竹科學園區產業持續擴張，竹北房市吸引眾多建商進駐。其中一線品牌建商近期首度進軍新竹，於竹北「大學段」推出新建案，引起市場高度關注。信義房屋竹北縣三店專案經理吳亘茵表示，品牌建商的到來象徵區域建案品質邁向新高，也將改變在地市場結構，帶動高端住宅市場的發展。

在品牌效應帶動下，不少在地建商也預期將強化產品內容與售後服務，進一步提升整體市場競爭力。吳亘茵分析，竹北建案進入品牌競逐的新階段，區域價值也有望同步拉升。

此次建案選址於大學段，信義房屋觀察，大學段長期為剛性自住買盤青睞的區段，鄰近竹北遠百、喜來登商圈，生活機能完整，商家密集度高，包括全聯、家樂福、康是美等大型通路均設點，食衣住行一應俱全。交通方面，可快速銜接68快速道路及國道一號，前往竹科、台元科技園區、中國醫藥大學新竹附設意願與生醫園區均在20分鐘車程內，兼具機能與交通優勢。

信義房屋竹二區協理陳世光觀察，相較於同樣熱度不減的高鐵特區，大學段生活機成熟，且客群結構不同。「高鐵區以外縣市移入人口為主，而大學段則較多在地剛需與園區高階主管、創業老闆、醫師、律師等穩定族群，購屋目的清晰，對生活品質有要求，自備款實力也強。」

在產品價格方面，吳亘茵指出，目前竹北10年內新成屋或預售屋單價多落在每坪80萬元上下，中古屋小坪數單價則普遍超過60萬元。隨著品牌建商標準拉高，加上買方對區域預期心理增強，未來不排除有新案突破單價百萬，帶動周邊中古與新案價值重估。

「品牌建商的進駐，為竹北房市帶來更多可能性。」吳亘茵表示，該案若順利推進，不排除成為大學段未來的市場標竿，並為高端住宅市場注入新動能。

不過，近期市場亦關注川普針對全球的關稅政策，可能對科技產業鏈帶來中長期影響，進一步牽動房市資金動能與購屋信心。業界認為，雖面對國際變局，竹北因其產業支撐與自住需求穩定，整體發展動能仍具韌性。