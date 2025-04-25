快訊

川普打爛關稅牌股債匯齊跌 「拋售美國交易」正崛起

再射穿雲箭！ 韓國瑜籲熱愛民主的朋友426齊上凱道

台股早盤漲逾500點…挑戰2萬關卡！ 台積電開高重返900元

該買舊還買新？ 七都這十區買預售更划算

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園大園去年成屋與預售屋每坪價差僅1.5萬元。圖／591提供
桃園大園去年成屋與預售屋每坪價差僅1.5萬元。圖／591提供

該買舊還買新？591實價登錄統計2024年七都成屋、預售屋成交單價差距最小十大行政區，十區價差都不足5萬元，其中差距最小的桃園大園區，去年預售屋成交單價為32.8萬元、成屋為31.3萬元，兩者僅相差1.5萬元。

591房屋交易網指出，數據打破預售屋給人貴鬆鬆的印象，對不少購屋族來說，在同樣預算下，除非立即有居住需求，否則彈性付款、屋齡較新的預售屋可說更勝一籌。

591房屋交易網分析，現階段在央行限貸、川普關稅戰等變數衝擊下，市場資金緊縮已成定局，成屋雖然看得到、摸得到，卻也存在貸款不易，必須一次準備大筆現金，財力負擔相對大。

反觀預售屋價位固然較高，但具付款彈性、受限貸衝擊較小等特性，可說相當適合口袋不深的年輕購屋族群。

觀察上榜各區，可發現其共同特色都擁有不少新成屋、新古屋聚落，以差距最小的桃園大園區來說，目前交易熱區集中在客運園區與青埔特區，兩區建案競爭激烈，呈現「成屋新、預售多」的狀況，進一步拉近預售與成屋價格。

差距其次的高雄仁武，預售與成屋每坪價差約2.3萬元，仁武房價多落在3字頭，磁吸高雄年輕首購族，因此買氣也多集中於屋齡較新的大樓，壓縮成屋與預售價差。

新北唯一上榜的區域三峽，價差約3.2萬元，當地成屋交易多在房價較高的北大特區，而預售則轉向開發潛力區域布局，出現「高價成屋、低價預售」的結構，讓預售更顯划算。

桃園觀音價差約3.8萬元，成屋與預售供給都集中在草漯重劃區，該區新案供給湧現，但由於目前生活機能尚未到位，建商開價趨於務實，不過對於想提前卡位區域紅利的買方來說，預售反而更具吸引力。

單價差距不到4萬元的還有台南歸仁，該區交易集中在高鐵特區周邊，過去以投資買盤為主，打炒房後投資客退場，預售開價回歸合理，與成屋貼近。

另外，新竹新豐每坪價差約4.3萬元，成屋多集中在明新重劃區，房價較高；預售則主打外圍區段，價格基期低，使得成屋與預售價格靠攏。

桃園楊梅價差同為4.3萬元，該區受惠交通便利及房價凹陷優勢，吸引新竹、雙北客，也深受桃園年輕首購族青睞，房市熱區集中在金山特區、梅獅路商圈新大樓，地段、屋齡相近使價格差距有限。

高雄大寮成屋和預售價差約4.6萬元，大寮房市能見度較低、交易量小，建商為求成交、開價相對保守，反而突顯預售屋的性價比。

最後是高雄橋頭與楠梓，價差約在5萬元內，區域有台積電設廠推升買氣，然而該區新成屋比例偏高，加上屋主多看好未來發展，在「惜售」下容易參考預售行情定價，出現價格逐漸逼近預售的現象，讓預售成為更划算的選擇。

2024年七都預售與成屋價差最小十大行政區。資料來源／591實價登錄
2024年七都預售與成屋價差最小十大行政區。資料來源／591實價登錄

房價 重劃區 預售屋

延伸閱讀

桃園平鎮2清潔員違法幫業者清運未取分毫 一審獲緩刑

防患未然！桃消前進桃捷綠線、藝文特區商場辦搶救演練

桃園3員警、環保局約僱員土方案涉貪 收押禁見

假面試之名行偷拍之實 桃園攝狼偷拍女職員短裙遭逮

相關新聞

中鋼首季稅前賺逾11億元

中鋼昨（24）日公告，今年3月稅前盈餘達4.06億元、月減20%、年減38%，單月每股盈餘約0.02元；累計今年第1季稅...

輕巧冷水瓶 中鋼2025年紀念品

中鋼昨（24）日公布股東會紀念品，今年是「輕巧冷水瓶」，兼具輕巧、環保等幾個特點，129萬名中鋼股東都能領取。

老園丁耕讀筆記／一場國際賽局的創業長跑

十年前，我投資了一家名為凱鈿行動科技的公司，這家公司總部設在台南，創辦人蘇柏州是土生土長的在地青年；如今，凱鈿成功登上國...

顯而立見／AI加持…你也能做決策者

在過去組織被視為一群人透過分工與協作實現目標的集合體，而人工智慧的出現顛覆了這一傳統認知。AI不再只是冷冰冰的工具，而是...

策略行銷／面對關稅壁壘 翻轉出口思維

近年美中貿易戰與全球供應鏈重組，讓台灣廠商不得不面對關稅壁壘、訂單外移、成本上升等衝擊。在關稅戰的陰影下，許多原本仰賴代...

美擬豁免汽車零組件關稅 東陽、堤維西吃定心丸

外電報導，美國總統川普正考慮豁免輸美汽車零組件的關稅，國內汽車零組件大廠東陽、堤維西、和大及虎山等車用族群將全面受惠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。