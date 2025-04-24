這縣市房價比苗栗還便宜 首季狂吸逾淨8千「脫北者」、居北台灣之冠

據內政部數據與實價登錄資料，今年第1季北部八縣市人口遷移數據中，台北市、新竹市是「北部唯二淨遷出人口」區，又以北市移出人口達2萬949人最多、竹市也移出620人。

對照兩區首季預售屋每坪成交均價已各漲至123.3萬元、59.4萬元，北市高房價居六都之冠，竹市近年房價漲幅飛快，居住負擔壓力重之下，人口出現外移。

反觀，桃園市首季淨遷入人口達8,065人、居北部八縣市之冠，且預售屋每坪成交均價僅約37.2萬元，比苗栗縣的38.9萬元還便宜，加上區域交通漸健全，成為人口淨移入重區。

住商不動產青埔環球加盟店店東李浚霆分析，近年桃園市憑藉著大眾交通工具等優勢，加上區域房價相對親民，磁吸外縣市人口移入；以匯集捷運、高鐵等機能的青埔為例，逾三成屬外縣市買盤，顯示區域房價、交通優勢確實成為各縣市外移人口的主要落腳處。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台北市淨遷出人口規模遠超其他地區，主因是區域房價遠非一般家庭所能負擔，加上近年通往新北市、桃園市的交通日益齊全，促使不少市民選擇當起「脫北者」；至於新竹市因地狹人稠，開發空間有限，新案房價亦隨著房市多頭起漲，令原本在新竹市工作的民眾，選擇往鄰近縣市移居，藉由長時間的通勤，讓居住品質取得更好的平衡。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，高房價正重塑北部縣市的居住版圖，尤其具高薪就業機會的新竹市，理應具備吸引力，但人口卻持續移出，此一趨勢反映出即便具備經濟優勢的城市，若無法同步改善居住條件與空間規劃，也可能面臨人口外流問題。