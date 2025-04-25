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輕巧冷水瓶 中鋼2025年紀念品

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼今年股東會紀念品「輕巧冷水瓶」。中鋼／提供
中鋼今年股東會紀念品「輕巧冷水瓶」。中鋼／提供

中鋼（2002）昨（24）日公布股東會紀念品，今年是「輕巧冷水瓶」，兼具輕巧、環保等幾個特點，129萬名中鋼股東都能領取。

中鋼今年度股東會紀念品「輕巧冷水瓶」，無論是持股千股以上或零股的投資人都能領取。不過，滿1,000股以上的股東可憑委託書兌領，而不滿1,000股的零股股東，必須先參與電子投票後，再憑身分文件到指定地點，或於股東會當天出席領取。

中鋼表示，此次紀念品「輕巧冷水瓶」有幾大特點，包括便於攜帶、輕盈堅固、友善環境等。蒂芬尼藍（Tiffany Blue）顏色的「輕巧冷水瓶」兼具實用性與美觀。

根據集保結算所統計，中鋼有31萬零股的股東也能領取，換言之，可能1股花不到21元就能擁有價值上千元的輕巧冷水瓶。但要注意的是，中鋼最後買進日是4月16日，已經過期，有興趣的投資人明年請早。

中鋼 股東會紀念品 零股

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