中鋼首季稅前賺逾11億元

中鋼（2002）昨（24）日公告，今年3月稅前盈餘達4.06億元、月減20%、年減38%，單月每股盈餘約0.02元；累計今年第1季稅前盈餘達11.1億元、年減24%，單季每股盈餘約0.07元。

中鋼專家指出，美國與中國大陸貿易戰可能有緩和跡象，鐵礦砂與各類鋼材的價格穩定甦醒，對鋼市前景保持謹慎，但並不悲觀，主因在於鋼鐵是剛性需求，保持警戒靈活應對市場變化。

今年3月中鋼鋼品銷售量64.2萬公噸，今年第1季累計鋼品銷售量178萬公噸。

中鋼表示，3月合併稅前盈餘較2月減少20%，主要是鋼鐵業銷售數量增加，因此營業收入提升，但是在中能風場發電度數減少的情況下，造成營業利益降低。

此外，今年首季與去年同期相較，第1季累計合併稅前盈餘11.1億元，較去年同期的14.7億元減少，主要是鋼鐵業銷售單價及數量減少，營業收入同步降低，但整體來看，中能風場發電度數增加，營業利益向上墊高，不過海外礦業投資獲配股利減少，導致業外收入出現衰退。

中鋼表示，美國總統川普宣布對等關稅政策，引爆全球關稅風暴，而且稅率遠高於市場預期，雖然其後宣布暫緩對多國實施對等關稅90天，但市場對於後市發展仍存很大的疑慮。

主計總處原預估台灣今年經濟成長率可達3.14%，如果美國對等關稅確實執行後，台灣仍維持原先的高稅率，初估影響我國經濟成長率0.5至1.5個百分點。

特殊鋼大廠榮剛董事會昨天也通過第1季財報，單季稅後純益3.57億元，每股純益0.63元。同集團的精剛董事會也通過首季財報，歸屬母公司業主淨利0.62億元，每股純益0.27元。