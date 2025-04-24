台中新光三越獲准展開內部修復 公司力拚第3季復業

台中市政府都發局24日晚間10點發布新聞稿，宣布台中新光三越所提第三階段修復計畫，都發局已同意備查，新光三越百貨將可全面展開外牆及內部修復作業。而據了解，新光三越也力拚在第3季完成10樓以下樓層復業。

根據最新統計數據顯示，台中新光三越受到氣爆事件遭勒令停業影響，今年第1季營業額僅38.3億元，與去年同期55.1億元相較，明顯衰退30.5%，也導致新光三越百貨全台分店第1季整體營收，較去年同期下滑約9%。

都發局指出，為確保新光三越氣爆案公共安全，根據新光三越所提計畫，第一階段為預防外牆附掛物掉落的緊急搶災搶險，該公司於3月27日已將建築物受損的東、北及西側三面架設14處防護網，及於地面層架設乙種安全圍籬，向都發局報備。

第二階段為「建築物整體安全評估及人員暫時進出」，該公司已於3月5日完成私人物品領取作業，共計733人次。另有關「專櫃及物流人員取貨」已於4月7日完成取貨作業，共計列冊取貨人員計有3,954人次及1,103部汽車和貨車進出取物，完成第二階段作業。

第三階段為新光三越整建修復至可供使用，該公司3月27日提報「整體整建修復至可供使用計畫」，經都發局三次檢討討論補正內容，並於4月23日提出完整計畫，且由專業技師盤點後簽證在案，都發局終於同意備查。

都發局進一步表示，目前施工進度，甲種安全圍籬(含安全走廊)部分自3月31日開始施作，惠來路側於4月7日完成設置、台灣大道及惠來路側全段於4月9日完成設置，故於4月日惠來路依規解除交通管制。

另施工鷹架搭設部分於4月1日開始施作，目前北側已搭建至5樓、東側已搭建至6樓，及西側已搭建至9樓。

都發局長李正偉強調，為確保安全，新光三越提出「整體整建修復至可供使用計畫書」，盤點各專業施工、修繕項目，包括外牆、結構、升降機、消防、瓦斯、水電、空調等管線及室內裝修等，擬依當初原核准的使用進行修復。

此修復計畫已經各專業檢查人，針對有損壞應修復及無損壞安全無虞部分，整棟盤點並簽證負責在案。

而因該公司中港店11、12樓範圍仍屬於管制區域，地檢署已授權台中市政府警察局第六分局確認管制，管制區域的修復，於施工前仍須經第六分局確認後，方可進行相關施工。

都發局說明，有關此案的火調結果所涉瓦斯管線部分，其後續檢查及修復部分，因非屬建築法規管理範圍，由該公司將依天然氣事業法相關法令規定，向欣中天然氣公司申請辦理。

後續新光三越依計畫修復過程中，倘有建築物變更使用或室內裝修需求，仍應依規辦理建築物變更使用執照，或室內裝修許可申請。