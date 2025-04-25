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美擬豁免汽車零組件關稅 東陽、堤維西吃定心丸

經濟日報／ 記者黃淑惠╱台北報導

外電報導，美國總統川普正考慮豁免輸美汽車零組件關稅，國內汽車零組件大廠東陽（1319）、堤維西、和大及虎山等車用族群將全面受惠。

各大車用族群廠家昨（24）日表示，這對於美國汽車產業及全球汽車零組件供應鏈都是好消息，能關稅減免則是長期最大佳音，未來出貨吃下定心丸。

法人分析，國內的AM汽車零組件廠在模具夠多的優勢下，原本被取代性小，像東陽已經是全球最大的汽車塑膠及板金件龍頭，車燈大廠堤維西、帝寶也都是AM車燈供應大廠，另外，虎山則是全球最大的汽車門把AM供應商，長期都有很難取代的優勢。

至於和大是以汽車零組件OEM為主，美系以外的訂單不受影響，今年歐洲知名車廠油電車款訂單開始出貨；也取得日系電動車三電系統訂單，今年也開始量產出貨，是台灣首創齒輪箱銷售日本成功案例。

至於美國市場的部分，隨著美國高關稅政策轉彎有助於長期訂單開始陸續恢復出貨。

國內的汽車零組件業者分析，美國對於全球課高關稅，尤其，主要競爭對手大陸受到這個因素近期都無法出貨，市場的改變對全球汽車零組件業者來說未必是一件壞事，是一場全新的競爭。

目前要注意新的關稅政策變化，當全世界都一起增加關稅或是一起豁免的同時，廠商的本身競爭力就非常重要，生產的產品有無替代方案成為這場關稅口勝出的重要關鍵。

汽車零組件 美國 關稅

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