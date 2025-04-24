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萬海砸265億買新船

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

萬海（2615）看好海運市場前景，持續買船提升競爭力，昨（24）日代兩家子公司公告，總計買進四艘1.6萬TEU（20呎貨櫃）甲醇雙燃料貨輪，總金額約242.6億至265.4億元。

全球對船舶環保政策愈來愈嚴謹，萬海積極回應各界對航運業ESG節能減排的期待，即便海運市場受美國總統川普高關稅政策影響，前景混沌不明，萬海仍持續造船，昨天公告向南韓現代三湖重工業擴大購船計畫，顯示該公司持續看好長期航運市場需求。

萬海為國內近洋線龍頭，自有船隊總計有121艘船，預計2025年還會有三艘1.3萬TEU新造船舶運營，持續規劃船舶淘汰換新，將老舊船舶出售，且高租金的船舶退租，優化船舶運行效率，全面提升長期競爭力。

萬海加計昨日公告新買進四艘1.6萬TEU新船之後，2026年至2030年預計接收34艘新造船，其中，7,000 TEU有二艘，8,700 TEU有20艘；另外大型船舶還有1.6萬TEU共12艘，未來新增運力達38萬TEU。

萬海近年不斷擴大買船計畫，長期資本支出增加。受惠船舶不斷擴增，萬海首季營收370.9億元，年增34.3%。

萬海強調，持續緊盯川普政府關稅政策變化，密切與客戶保持聯繫以了解出貨變化，因應市場需求，並據以優化航線及船舶布局。

萬海

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