快訊

台南地牛翻身！ 上午6時10分東山規模4.1淺層地震 最大震度4級

超扯！檢調搜索「不小心」帶走重要公文 宜蘭領罷免連署書只剩1天

今明濕涼不排除劇烈天氣 吳德榮：周日好轉 下周一再有鋒面快閃

製鞋廠擴大非陸產能 迎十年需求

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

不畏美國對等關稅衝擊，製鞋台鏈迎接未來十年大需求，持續推動非大陸地區擴產計畫，包括寶成（9904）、來億、志強、鈺齊及中傑等，均積極在印度、印尼與東南亞生產基地投入新產能。

去年第4季以來，隨著品牌客戶庫存調節陸續結束，製鞋業逐步迎來景氣升溫的好消息，各大鞋廠今年首季業績表現亮眼，本季持續看好，依照目前各家鞋廠接單狀況來看，上半年訂單無虞，也開始承接第3季訂單。

來億持續擴充主要生產基地越南產能之餘，印尼新廠去年第2季起陸續投入營運，今年開始放量。董事會又通過1億美元投資案，將在印尼設立第三座億宥廠，預計2026年逐步投產，未來集團總產能上看1.24億雙鞋。

印尼

延伸閱讀

因應川普關稅…LG電子考慮赴美製造 恐調漲產品價格

汽車關稅上路前掀搶購潮 日本3大車廠在美銷量激增

新聞中的公民與社會／川普震撼！ 對等關稅對台將帶來何影響？

共諜自稱「台灣第一特務」 軍情局退役上校張超然二審判刑1年半

相關新聞

中鋼首季稅前賺逾11億元

中鋼昨（24）日公告，今年3月稅前盈餘達4.06億元、月減20%、年減38%，單月每股盈餘約0.02元；累計今年第1季稅...

輕巧冷水瓶 中鋼2025年紀念品

中鋼昨（24）日公布股東會紀念品，今年是「輕巧冷水瓶」，兼具輕巧、環保等幾個特點，129萬名中鋼股東都能領取。

老園丁耕讀筆記／一場國際賽局的創業長跑

十年前，我投資了一家名為凱鈿行動科技的公司，這家公司總部設在台南，創辦人蘇柏州是土生土長的在地青年；如今，凱鈿成功登上國...

顯而立見／AI加持…你也能做決策者

在過去組織被視為一群人透過分工與協作實現目標的集合體，而人工智慧的出現顛覆了這一傳統認知。AI不再只是冷冰冰的工具，而是...

策略行銷／面對關稅壁壘 翻轉出口思維

近年美中貿易戰與全球供應鏈重組，讓台灣廠商不得不面對關稅壁壘、訂單外移、成本上升等衝擊。在關稅戰的陰影下，許多原本仰賴代...

美擬豁免汽車零組件關稅 東陽、堤維西吃定心丸

外電報導，美國總統川普正考慮豁免輸美汽車零組件的關稅，國內汽車零組件大廠東陽、堤維西、和大及虎山等車用族群將全面受惠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。