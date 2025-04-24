製鞋廠擴大非陸產能 迎十年需求

不畏美國對等關稅衝擊，製鞋台鏈迎接未來十年大需求，持續推動非大陸地區擴產計畫，包括寶成（9904）、來億、志強、鈺齊及中傑等，均積極在印度、印尼與東南亞生產基地投入新產能。

去年第4季以來，隨著品牌客戶庫存調節陸續結束，製鞋業逐步迎來景氣升溫的好消息，各大鞋廠今年首季業績表現亮眼，本季持續看好，依照目前各家鞋廠接單狀況來看，上半年訂單無虞，也開始承接第3季訂單。

來億持續擴充主要生產基地越南產能之餘，印尼新廠去年第2季起陸續投入營運，今年開始放量。董事會又通過1億美元投資案，將在印尼設立第三座億宥廠，預計2026年逐步投產，未來集團總產能上看1.24億雙鞋。