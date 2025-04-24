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愛迪達下單搶貨 製鞋廠爆拉貨潮 接單滿載

經濟日報／ 記者宋健生嚴雅芳、編譯劉忠勇／綜合報導
全球運動鞋品牌龍頭愛迪達（Adidas）近期對台灣供應鏈大拉貨。路透
全球運動鞋品牌龍頭愛迪達（Adidas）近期對台灣供應鏈大拉貨。路透

全球瘋搶運動鞋，製鞋廠爆出拉貨大潮。全球運動鞋品牌龍頭愛迪達（Adidas）近期對台灣供應鏈大拉貨，寶成（9904）、來億、志強、鈺齊，以及鞋材廠百和、百和興業等全面滿單，正加班趕工。

愛迪達公布上季獲利超乎預期好，營業利益較去年同期幾乎翻倍增長、達6.1億歐元（約6.92億美元），為歷年最旺的第1季。

分析師認為，愛迪達上季財報出色，除了品牌知名度續有進展，在美國調高關稅之前，搶貨需求也可能是助益愛迪達上季營運超旺的助力之一。

寶成、來億、志強、鈺齊，以及鞋材廠百和、百和興業等，都是愛迪達等國際鞋廠供應鏈。業者透露，市場上高價鞋、潮鞋瘋搶，運動鞋產業迎來關稅戰下最大拉貨潮。

法人看好，愛迪達、On及ASICS至今年第3季營運，都將維持15%至30%增長，相關供應鏈同步受惠。另外，愛迪達、Nike去年鞋類營收分別成長13%及衰退5%，觀察台廠，寶成去年來自愛迪達營收年增38%，來自Nike則為年增4%。

製鞋股王來億受惠Adidas及HOKA兩大品牌客戶需求續強，累計第1季合併營收96.82億元、年增24.6%；來億表示，目前進入旺季，訂單也是呈現滿載，必須加班趕工。

另外，志強來自愛迪達業績年增35%，來自Nike成長20%；來億來自愛迪達業績年增37%，皆大幅優於品牌自身成長，顯示運動品牌加單大型鞋廠，台廠產能分散相對具優勢，受關稅直接影響程度很低，將繼續在品牌中取得市占。

「目前公司到第2季底前都處於爆單狀態！」志強說，今年首季營運淡季不淡，主要就是愛迪達F50系列足球鞋熱銷，這股熱潮到第2季仍不退，整體訂單能見度已達第3季。

鈺齊方面，隨時序逐步進入秋冬新款拉貨期，目前訂單能見度看到8月，第2季也已滿單，公司持續加班趕工出貨。

法人預期，配合鞋廠第2季進入出貨旺季，百和集團訂單可望逐月增溫，上半年營收也將逐季成長。隨著最大客戶愛迪達財報優於預期、訂單展望樂觀，百和今年也可望維持成長動能。

愛迪達 營收 百和

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