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詹文男 X 謝健南：零售大進化 實體電商的未來

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
數位轉型學院院長詹文男（左）主持的《大師543》，請來零售界傳奇人物謝健南（右），現身說法分享他橫跨便利商店、電商、物流與餐飲的數位轉型經歷。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男（左）主持的《大師543》，請來零售界傳奇人物謝健南（右），現身說法分享他橫跨便利商店、電商、物流與餐飲的數位轉型經歷。數位轉型學院／提供

當大家以為零售業的巔峰已經過去，零售界專家謝健南卻用他的實戰經驗，告訴我們：真正的零售革命，才正要開始。

在由數位轉型學院院長詹文男主持的《大師543》中，被尊稱為「謝老大」的零售界傳奇人物謝健南，現身說法分享他橫跨便利商店、電商、物流與餐飲的數位轉型經歷。

從統一超商營運長、統一超商集團策略長、菲律賓7-11副董事長、捷盟行銷總經理、捷盛運輸董事長、博客來電商書店董事長、台灣樂天董事長、統一資訊總經理、安源資訊的董事長，85度C執行長、到全聯副董事長，謝健南走過傳統零售的黃金時代，也親歷數位浪潮帶來的劇烈變革。他說：「數位轉型不是做網站、裝APP，而是整體思維與組織模式的改變。」

在專訪中，謝健南提出他對「實體電商」的定義—並非實體與線上各做各的，而是要實現OMO（Online-Merge-Offline）的深度融合。「實體電商這個詞，是我發明的，」謝老大笑說，「意思是實體零售利用電商技術，創造新的競爭力。」

他以全聯的「三部曲」為例，道出零售轉型的實務策略：第一步是盤點資源，包括全聯超過千家門市、兩千萬會員與遍佈全台的冷鏈物流；第二步是找出顧客痛點，例如排隊結帳、付款不便；第三步才是推出PX Pay、PX Go等數位工具，讓數位技術真正「解痛」，而不是「裝飾」。

「我們不是一開始就做電商，」謝健南強調。「是先從消費者的困擾出發，再回推數位解法。」PX Pay在五個月內就突破五百萬會員，其中不乏高齡長者，顯示數位服務只要簡單實用，就能打破世代隔閡。

此外，他也提醒企業，數位轉型最難的不是技術，而是轉型本身。「轉型比數位更重要！」他舉例，全聯轉型初期面臨內部部門間的業績歸屬問題，若未妥善設計激勵制度，數位工具反而會引發對立。「你必須讓大家都有得分紅，才會齊心協力。」

在談及日本7-11的經驗時，謝健南進一步指出：真正成功的資訊部門，不是滿編的工程師，而是現場出身、懂流程的人。「IT是用來服務業務的，不是高高在上的技術單位。」他分享日本7-11如何成立「系統企劃部」，讓來自不同部門的人共同設計流程、定義需求，才讓科技真正落地。

詹文男也補充，從書店的誠品，到量販的全聯，零售業的數位轉型背後，都有一條「轉型先於科技」的共通法則。他說：「如果企業只是買了工具，流程與思維沒改，那數位轉型只會變成數位災難。」

謝健南更以「物流」為例點出：純電商因為「最後一哩」配送成本過高，反而難以永續經營。「實體零售擁有門市網絡的優勢，可以做到共配、自取，這就是新零售時代最強的底氣。」

在訪談中，謝健南分享其目前以「志工」之姿投身各大創業平台與學習社群，持續分享他的實戰智慧。「我這一生經歷了數次零售業的顛覆與重建，現在的目標，是把失敗經驗變成別人的成功捷徑。」

想了解零售業如何從實體轉為「智慧實體」，如何善用數位軍火商實現競爭突圍？請上《大師543》Youtube完整收看謝老大的精彩訪談：

https://www.youtube.com/watch?v=Tji0YTxr9aM

數位轉型學院院長詹文男（左）主持的《大師543》，請來零售界傳奇人物謝健南（右），現身說法分享他橫跨便利商店、電商、物流與餐飲的數位轉型經歷。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男（左）主持的《大師543》，請來零售界傳奇人物謝健南（右），現身說法分享他橫跨便利商店、電商、物流與餐飲的數位轉型經歷。數位轉型學院／提供

全聯 董事長 電商

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