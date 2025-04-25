策略行銷／面對關稅壁壘 翻轉出口思維

近年美中貿易戰與全球供應鏈重組，讓台灣廠商不得不面對關稅壁壘、訂單外移、成本上升等衝擊。在關稅戰的陰影下，許多原本仰賴代工出口的廠商被迫重新審視自身定位與競爭優勢。然而危機正是轉機，許多具前瞻思維的台灣企業，開始從品牌轉型、數位化升級、以及跨境商務連結等方向切入，重新打造具有全球競爭力的企業樣貌。

根據媒體報導，近期的中國廣交會，傳出有不少參展廠商面臨「美國訂單消失」的局面，甚至因應美方對中國商品重徵關稅，部分產品被迫大幅削價拋售或直接倒貨離場。這樣的現象不僅凸顯中國出口導向製造業的焦慮，也說明全球供應鏈正在出現重組與遷移的現實。對長期仰賴中國或東南亞生產基地接單的台灣企業而言，這波變化帶來挑戰，更提供了思考轉型與布局新市場的契機。

首先是品牌轉型的浪潮。在過去長期為國際品牌代工的產業結構下，台灣許多中小企業並不具備面對終端市場的能力。但訂單移轉與價格壓力不斷增加，不少企業選擇發展自有品牌作為突圍之道。一方面能跳脫低毛利的代工紅海，一方面也能直接建立與終端消費者的連結。品牌轉型不僅是一種產品上的升級，更是一種企業思維與組織重構，從做產品的廠商轉型為「經營市場」的企業。

再來是數位化升級的必要性。愈來愈多台灣廠商導入數位工具，不只是表面上的電商化，而是全方位的數位轉型，包括導入ERP、CRM、行銷自動化、供應鏈管理系統等。特別是在疫情後，線上展會、虛擬通路、數位客戶開發等成為新常態，許多企業開始培養自己的「數位業務」，不再依賴人脈與展覽接單，而是透過數據驅動的方式找到精準市場。這一波數位化，讓中小企業也有機會低成本、快速度地進入國際市場，並形成自己的用戶池與社群經營能力，進一步強化品牌價值。

最後是透過商務連結拓展不同國家市場的能力。過去台灣廠商慣於依賴既有的幾個大客戶或區域市場，然而在關稅戰之後，出口市場的多元化成為必修課。這時，如何建立國際商務連結，便成為關鍵。有些企業選擇與當地經銷商合作，有些則主動加入跨國商務平台或國際產業組織，有些更透過像BNI、外貿協會、商會網絡等建立多國的業務夥伴關係。

在這樣的連結下，不但可以取得第一手市場需求與文化資訊，更能找到願意共創品牌或產品的當地盟友。

舉例來說，一家主打軟木應用的建材商，便在台日商務交流會中，與一位尋求創新建材的日本工程統包商搭上線，對方對軟木的吸音與環保特性表示高度興趣，雙方開始洽談應用於日本住宅與辦公空間的合作方案，即是藉由有效的商務連結，打破地域與文化障礙的成功案例。

綜觀來說，關稅戰固然是一場對產業結構的考驗，卻也促使台灣企業進一步思考永續經營與競爭優勢的本質。品牌的建立是企業價值的外顯，數位化是效率與靈活度的提升，而商務連結則是擴張與適應新市場的橋梁。

面對廣交會現場倒貨的真實寫照，台灣企業更應審慎看待「低價搶單」的時代是否已經過去，唯有不斷調整體質、擁抱改變、重視市場感知與顧客價值，台灣廠商才能真正從代工走向品牌，從區域走向全球，在後關稅戰時代中站穩腳步。