老園丁耕讀筆記／一場國際賽局的創業長跑

十年前，我投資了一家名為凱鈿行動科技（7737）的公司，這家公司總部設在台南，創辦人蘇柏州是土生土長的在地青年；如今，凱鈿成功登上國內興櫃市場，正式與資本市場接軌，開啟發展的新篇章，也讓我見證「十年磨一劍」的真諦。

凱鈿專注於開發提升數位工作與創意效率的SaaS（軟體即服務）工具，涵蓋PDF管理、數位筆記、動畫設計等，服務對象橫跨個人、教育機構與企業。從App開發商躍升為國際級SaaS平台，關鍵不僅在於技術與策略，更在於具備能長跑的創業精神。

當我致電向蘇柏州道賀時，腦海不禁浮現他十年前的模樣。他的軟體創業歷程，在台灣實屬罕見，過去台灣多數科技創業者出身於製造業，來自新竹科學園區，曾赴美深造，並在跨國企業歷練後返台創業。而蘇柏州是從台南一步一腳印，一磚一瓦的努力，在數位新經濟浪潮中，築起自己的軟體王國，走出一條全球化之路。

他的國際視野與市場拓展契機，來自工研院的專案經理經歷，期間，他有機會接觸海外客戶，逐步開啟與國際市場的互動。適逢智慧型手機崛起，蘋果公司推出App Store平台，他敏銳地抓住這波數位浪潮，將開發初期產品上架，透過開放且全球化的平台，順勢進入國際社群。

在這個社群中，聚集來自世界各地的軟體開發者、投資人與市場競爭者，彼此間既競爭又合作。凱鈿的產品逐步嶄露頭角，品牌因此登上國際舞台。創業路徑，與過往製造業仰賴出口導向、人脈拓展或海外設點的方式截然不同，充分展現數位時代軟體服務業「平台即世界」的特質。

作為創業者，經營管理能力的培養至關重要。「摸著石頭過河」蘇柏州坦言，自己並非一開始就具備完整的企業經營經驗，而是隨著公司發展，步入不同階段，面對不同挑戰，一邊實作、一邊學習，提升能力，並在困境時積極向前輩與師友請益。幸運的是，關鍵時刻總有貴人相助，使他能跨越重重關卡。

回顧創業歷程，他體悟到突破瓶頸的最重要關鍵在於心態、思維模式的轉變。有時，一個外部觀點、或一場深度對話即可指引方向。他能穩步前行，正因保持開放心態、持續學習，並積極交流。「願意學、願意變」是他在迷惘與動盪中保持平衡的關鍵。

「真正的創業者，是在低谷中看見未來的人。」蘇柏州在公司從買斷制轉向訂閱制的轉型期，面臨營收下滑與資金壓力，在最艱難時刻，他做出如心上剜肉的決定：核心幹部薪資減半，裁員三分之一，並坦誠面對全體員工。當時才30出頭的他深知：「不轉，就沒未來。」

蘇柏州常說：「創業不是短跑，而是長跑。」在快速變動的數位時代，長期穩定地創新與持續成長，遠比瞬間爆紅更難，也更值得敬佩。他提醒年輕創業者：「若有想做的事，趁年輕就去做。年輕的心較沒包袱，也不易被過去的經驗限制。」

19年前，他因「想開發一款自己能用的PDF閱讀工具」的單純理由踏上創業之路。如今，他已為人父，希望孩子們從他的經歷中學到最重要的事，不是成功，不是金錢，而是勇氣。「勇氣，是對自己的信任，是願意追求內心熱情，即使知道前方有風險，仍願意踏出那一步，勇敢探索世界，打造屬於自己的人生。」這不僅是他對孩子們的期許，也是天下父母的共同願望。