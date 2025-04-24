豐邑集團《藝術陪伴計畫》登場 用創作築起希望與夢想的橋樑

豐邑集團24日攜手新竹縣桃山國小於新竹豐邑喜來登大飯店共同舉辦「藝術陪伴計畫—微笑美術館」公益記者會，一同見證來自偏鄉的孩子，如何透過畫筆畫出生命中最重要的微笑時刻，用創作點亮自己的人生，溫暖這座城市。期盼讓藝術成為希望的種子，用微笑畫出希望的起點！

這場藝術公益活動由知名藝術家楊鼎献與蔡蓉蓁擔任一對一創作導師，親自陪伴偏鄉孩童創作，鼓勵孩子們勇敢描繪出屬於自己的故事。從藝術出發，期盼孩子學會以微笑面對生活的挑戰，在畫紙上展現生命力與創意，這不僅是一趟藝術之旅，更是一場愛與分享的實踐。

桃山之聲再度感動登場！金質獎合唱團唱響泰雅童音

桃山國小合唱團去年遠赴紐西蘭參加「第13屆世界合唱大賽-World Choir Games」，勇奪公開組童聲合唱組《金質獎》，為台灣爭光，再次感動現場觀眾，展現富有生命力的泰雅天籟美聲，聽見來自台灣山林的純真旋律。

美育翻轉未來 透過藝術打開世界之門

此次豐邑集團結合「豐藝館」的作品徵件活動與藝術家陪伴創作，從孩子的視角出發，讓藝術成為連結偏鄉與城市、夢想與現實的橋樑。孩子們雖身處資源有限的環境，卻透過畫筆展開無限想像與創意的世界。這些作品不只將在現場展出，更希望成為「傳遞希望」的媒介，讓社會大眾透過童真的筆觸，感受童心的藝術語言，及土地上最真摯的溫度。

社區共好新美學 豐生活打造有感人文

豐邑集團長期推動社區文化與關懷行動，透過「豐生活」售後服務系統，將藝術與美學深植於日常，強化鄰里關係。從親子活動、文化推廣，到藝術教育的深入耕耘，持續強化社區凝聚力，打造富有人文關懷的生活空間。此次《藝術陪伴計畫》正是豐生活與豐藝館攜手發起的公益行動之一，讓藝術不再只是欣賞，而是真正融入生活、啟發創意、連結社區的力量。

藝術傳愛、建築有情 豐邑讓每個角落都能感受家的溫度