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中保科技集團、國產建材集團舉辦「AI素養高階共識營」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中保科技集團和國產建材集團今天舉辧「AI素養高階共識營」，120位集團高階主管共同參與。業者提供
中保科技集團和國產建材集團今天舉辧「AI素養高階共識營」，120位集團高階主管共同參與。業者提供

有鑑於AI發展已成不可逆的趨勢，如何掌握AI關鍵影響力及創造產業新契機，是各行各業當前最重要的課題。中保科技（9917）集團與國產建材集團於4月24、25日特委由台灣人工智慧學校(AIA)規劃「AI素養高階共識營」；針對產業屬性為120位集團各公司高階經理人，設計專有課程及專家授課，期望透過由上而下的方式，於集團內建立AI素養共識，進而推動未來的AI應用及發展，強化集團面對AI時代的產業競爭能力。

「AI素養高階共識營」課程由台灣 AI 領域最具公信力與社會影響力的台灣人工智慧學校(AIA)負責規劃安排，主要目標是建立集團高階主管的AI基礎素養與導入 AI 專案流程知識。藉建立AI素養，理解AI的原理、趨勢、能與不能，同時也能讓團隊對齊AI轉型溝通語言。

「AI素養高階共識營」不以工程技術為主要教授內容，而是以必要的概念及觀念培養，配合實證案例為課程重點。主要課程內容包括「AI 基礎與生成式 AI 應用」、「企業 AI 導入須知與案例分析」、「AI 法規與智慧財產權解析」、「AI 治理，強化專業管理能力」；課程結束後學員將獲頒結業證書及AIATCL素養級認證證書。

中保科董事長林建涵表示，目前中保科技集團已在智慧城市、社區、家庭應用AI技術整合服務取得實績成果，唯有快速掌握AI新知識及技術，才能掌握未來的發展及策略規劃。這次課程由公司付費加上120位高階經理人的時間成本，足見集團重視程度。主要是因為高階經理人在企業內部扮演的角色不只是管理，更是整合、協調與推動的關鍵者。讓高階主管了解 AI 在產業的趨勢與應用潛力，就是建立企業的AI大腦，將有助於在制定中長期策略時，能預見 AI 帶來的變革與機會。若能理解 AI 概念，在面對流程改造與工作方式的改變，會更願意支持創新、接受變革，也能更好地帶領團隊因應挑戰。

國產建材（2504）董事長徐蘭英則表示，國產建材大力推動成立全台第一座AI智慧混凝土廠，未來透過AI智能生產的創新技術，達到一鍵標準自動化，減少原料耗損與節省成本，讓品質控管最優化，大步邁向低碳永續！而且高階主管具備 AI 思維，有助於更快辨識市場新機會、優化營運流程，加速數位轉型。透過這個系列課程，能逐步建立核心的AI觀念與思考策略，並且從「被動觀望」變為「主動規劃展開行動力」，為組織注入更積極的創新動能。而在瞭解AI 的限制與風險後，也能兼顧導入AI時採取更謹慎與合規的策略，避免法律與商業風險。

AI 中保科

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