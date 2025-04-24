福斯The new Golf進化回歸全新上市 建議售價106.8萬元起

過去五十年，Volkswagen(福斯)將先進科技融入每一代The Golf，在全球汽車市場中，每天平均獲得2,000位消費者青睞，台灣正式導入第二代開始，至今累積超過68,000位車主，其不僅是史上最成功的掀背車、更是全世界暢銷經典車款，寫下燦爛傳奇，24日宣布Volkswagen The new Golf進化回歸全新上市，入主The new Golf／Variant全車系建議售價106.8萬元起。

台灣福斯汽車24日宣布全然進化The new Golf強勢席捲登場，全車系揉合性能、創新和實用精神延伸出包含經典掀背車230 eTSI Life、280 eTSI Life Premium、280 eTSI Style和280 eTSI R-Line車型、鋼砲始祖GTI車型、性能王者R車型以及全能旅者Variant 280 eTSI Style、Variant 280 eTSI R-Line、R Variant車型，同時首度揭曉隱藏版The new Golf R Black Edition限量珍選，高達十款的大氣陣容各具獨特面貌，以較德國當地更具競爭力的誠意售價。

忠於掀背車初心並且承載著設計與技術的重大躍進，The new Golf以全新第四代 MIB 模組化資訊娛樂系統、台灣市場專屬中文智慧語音助理、革新原廠中文導航系統、廠徽光標定位燈及3D幾何序列式動態尾燈將永恆經典創造出耳目一新的耀眼詮釋。

全方位旅行車The new Golf Variant新增標配IQ.LIGHT：LED Matrix矩陣式頭燈，其強勁動力、寬敞車室和最大1,642公升載物空間佐以大尺寸電動玻璃天窗和頂級Harman Kardon 環繞音響系統，為每一次充滿悸動的精采征途做好萬全準備。

台灣福斯汽車傾力打造在地化繁體中文智慧語音助理，將高達三萬多條指令開發與修改為台灣習慣用語，能識別日常口語說法、以自然表達方式敏捷回應，並且即時於螢幕跳出對話框供確認和調整，也會提供隨機引導字詞方便直接選用；頁面中顯示的功能選項如打開導航、避開高速公路等皆可以聲控取代觸控。

還能細部指示如更改車室氛圍燈顏色、更改空調為吹向臉部，還能自訂喚醒詞為愛車取名字或是喜好詞彙，而基本功能如音量調整毋須喚醒詞就可直接下達指令，在需要協助家中幼兒乘坐汽車安全座椅等空不出雙手時，透過人性化的中文智慧語音助理，不費吹灰之力即能迅速調整車輛至所需狀態，The new Golf將語音聲控體驗由智慧型手機、家電延伸至車輛，建構完整科技生活。

另一大革新重點當屬原廠中文導航系統，首先，能夠與中文智慧語音助理串聯聲控使用，除優化介面和顯示細節外，更提供多項全新功能：定位點包含傳統箭頭、當下車速和品牌廠徽不同圖示選擇，外框添加指北針供辨別方位、支援多達四個導航中途點設定，且能夠選擇想要的路徑，現在也開放跨縣市搜尋包括知名景點、機場、車站等興趣點，同時是尋覓美食的得力助手，可直接依照食物類型如「火鍋」、「速食」查找餐廳，搜尋分類由6項大大擴充至67項，更加本土化和多元。