福斯The new Golf進化回歸全新上市 建議售價106.8萬元起

過去五十年,Volkswagen(福斯)將先進科技融入每一代The Golf,在全球汽車市場中,每天平均獲得2,000位消費者青睞,台灣正式導入第二代開始,至今累積超過68,000位車主,其不僅是史上最成功的掀背車、更是全世界暢銷經典車款,寫下燦爛傳奇,24日宣布Volkswagen The new Golf進化回歸全新上市,入主The new Golf/Variant全車系建議售價106.8萬元起。

台灣福斯汽車24日宣布全然進化The new Golf強勢席捲登場,全車系揉合性能、創新和實用精神延伸出包含經典掀背車230 eTSI Life、280 eTSI Life Premium、280 eTSI Style和280 eTSI R-Line車型、鋼砲始祖GTI車型、性能王者R車型以及全能旅者Variant 280 eTSI Style、Variant 280 eTSI R-Line、R Variant車型,同時首度揭曉隱藏版The new Golf R Black Edition限量珍選,高達十款的大氣陣容各具獨特面貌,以較德國當地更具競爭力的誠意售價。

忠於掀背車初心並且承載著設計與技術的重大躍進,The new Golf以全新第四代 MIB 模組化資訊娛樂系統、台灣市場專屬中文智慧語音助理、革新原廠中文導航系統、廠徽光標定位燈及3D幾何序列式動態尾燈將永恆經典創造出耳目一新的耀眼詮釋。

全方位旅行車The new Golf Variant新增標配IQ.LIGHT:LED Matrix矩陣式頭燈,其強勁動力、寬敞車室和最大1,642公升載物空間佐以大尺寸電動玻璃天窗和頂級Harman Kardon 環繞音響系統,為每一次充滿悸動的精采征途做好萬全準備。

台灣福斯汽車傾力打造在地化繁體中文智慧語音助理,將高達三萬多條指令開發與修改為台灣習慣用語,能識別日常口語說法、以自然表達方式敏捷回應,並且即時於螢幕跳出對話框供確認和調整,也會提供隨機引導字詞方便直接選用;頁面中顯示的功能選項如打開導航、避開高速公路等皆可以聲控取代觸控。

還能細部指示如更改車室氛圍燈顏色、更改空調為吹向臉部,還能自訂喚醒詞為愛車取名字或是喜好詞彙,而基本功能如音量調整毋須喚醒詞就可直接下達指令,在需要協助家中幼兒乘坐汽車安全座椅等空不出雙手時,透過人性化的中文智慧語音助理,不費吹灰之力即能迅速調整車輛至所需狀態,The new Golf將語音聲控體驗由智慧型手機、家電延伸至車輛,建構完整科技生活。

另一大革新重點當屬原廠中文導航系統,首先,能夠與中文智慧語音助理串聯聲控使用,除優化介面和顯示細節外,更提供多項全新功能:定位點包含傳統箭頭、當下車速和品牌廠徽不同圖示選擇,外框添加指北針供辨別方位、支援多達四個導航中途點設定,且能夠選擇想要的路徑,現在也開放跨縣市搜尋包括知名景點、機場、車站等興趣點,同時是尋覓美食的得力助手,可直接依照食物類型如「火鍋」、「速食」查找餐廳,搜尋分類由6項大大擴充至67項,更加本土化和多元。