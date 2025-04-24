危老獎勵5月落日 北台灣推案縮水仍破千億

危老條例規畫的時程容積獎勵將於5月結束。住展雜誌統計，去年北台灣危老推案量為1082.7億元，年減17.2%、少225.5億元，但仍為歷年次高水準。業者表示，台北市與新北市案量皆減少，主因是推案數下降，台北市減少逾10案、新北市從32案減至15案；新北及新竹則因重劃區素地多，危老案推動有限，未來仍具改建誘因。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，台北市不少危老新案還在籌備階段，建商的規劃、請照都需要時間，近年傳出趕落日前增加的送件量，與建商正式推案量之間亦有落差，不會即時反映。此外，台北市素地稀少，改建仍是主流，今年如「西華璞園」、「科達大巨蛋案」等單案規模破百億元，大同、中山、中正、士林區也有具潛力的危老案。

陳炳辰說，反觀新北市與其他縣市因重劃區素地充裕，建商較不專注危老案，即使板橋、永和因門牌價值較高，去年推案數也腰斬。五股、土城、淡水等地則幾無新案，建商興趣低。新竹市東區、北區因素地少，仍有危老案推出，但總銷僅97.8億元，年減58.3億元。除了昌傑、金鈜個案外，整體表現不如前年。竹北市因素地多、可開發大型案，取代市區小規模改建成主流。