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第1季北北桃房價跌了 國泰房地產指數：房市無法避免被關稅衝擊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

國泰建設24日發布第1季國泰房地產指數，在央行去年9月祭出第七波調整選擇性信用管制後，已造成大部分地區連續兩季成交量明顯減少，相較上季，雙北及桃園房價皆下跌，整體表現方面，第1季較上一季「價穩量縮」，較去年同期「價漲量縮」。

據國泰房地產指數報告，第1季全台可能成交價每坪57.91萬元，較上季增0.78%，表現維持穩定，議價率6.26％，季減0.77個百分點，成交量指數51.22，季減39.57%，屬於大幅減少，推案量也是大幅減少，首季全台推案量3,233億元，季減31.2%，銷售率則是中幅減少。

國建指出，雖價格因成本因素仍有支撐，然房市已明顯降溫，符合央行政策預期，而美國4月提出對等關稅政策，對全球經濟影響程度仍充滿變數，房地產受其間接影響預期無法避免。

進一步觀察各地區第1季表現，相較去年第4季，各地區成交價雙北及桃園下跌、竹中南高上漲，成交量均減少；相較去年同季，各地區成交價均上漲，成交量呈穩定或減少。

從四季移動趨勢觀察，各地區成交價均超過前次波段高點；成交量部分，台北市近三季接近前波高點，中南高地區超過前次波段高點三成至一倍。綜合本季房市，相較上一季為價穩。

國建指出，綜合第1季房市，相較上一季為價穩量縮，房市表現偏弱；相較去年同季為價漲量縮，房市表現待觀察。

資料來源／國泰房地產指數
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國泰 房地產 房市

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