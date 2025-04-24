安基生技與美國Avenue Therapeutics 中止新藥授權協議

興櫃生技股安基生技（7754）24日宣布，經董事會決議通過後，該公司與Avenue Therapeutics, Inc.簽訂「授權終止與計畫轉讓協議」，Avenue並於簽立協議後，將即刻向國際商會國際仲裁法院（ICC）無條件撤回仲裁請求。

安基生技表示，該公司是在2023年2月28日與Avenue簽訂了AJ201之專屬授權契約，授權Avenue 以AJ201治療脊髓性延髓肌肉萎縮症（SBMA）美國、加拿大、歐盟、英國和以色列地區開發和商業化之權利。Avenue在過去兩年已支付安基1,250萬美元（約新台幣4.06億元），將AJ201從臨床一期推進至完成其在SBMA患者中的臨床二a試驗，雙方在 AJ201 的合作開發極具綜效，包括開發突變雄性素受體（Mutant Androgen Receptor，mAR）之化驗分析方法，將mAR全球首次用於SBMA病患人體試驗的研究，探索它未來成為臨床科學指標之可能性。前述臨床試驗的顯著進展，讓AJ201之未來資產價值將更受市場青睞與期待。

安基於簽署授權終止與計畫轉讓協議後，將全面負責 AJ201 的全球持續開發和商業化，安基與Avenue雙方協商後合意共同承擔AJ201未來開發風險和利潤。根據新協議條款，安基除將支付Avenue簽約金200萬美元外，另分階段支付開發里程碑金、再授權金、銷售里程碑金及銷售權利金，直至協議簽署後至取得美國藥品上市許可證為止，安基將支付之開發里程碑金總計不超過500萬美元。另外Avenue在協議簽署後，將購回安基目前持有Avenue普通股股份。

安基董事長兼總經理黃文英表示：「此次協議，是雙方本於誠信合作善意協商之精神達成的共識，它代表著雙方對 AJ201 成功發展的策略性交接和重新承諾。安基對於在獲得積極臨床結果後，未來進行全球授權和合作夥伴討論持開放態度。」