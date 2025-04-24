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萬海斥資最高台幣逾265億元 買進4艘1.6萬TEU甲醇雙燃料船

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海。 圖／萬海提供
萬海。 圖／萬海提供

萬海（2615）24日公告，代子公司再加碼採買共4艘1.6萬TEU甲醇雙燃料船，美元兌台幣為32.53元，折算新台幣總金額為242.6億元到265.4億元；萬海也用買船的動作，來告訴市場依舊看好海運市場前景。

2025年萬海共有3艘13,000 TEUs新造船舶下水運營，持續規劃船舶淘汰換新，將老舊船舶船舶出售，高租金的船舶進行退租，優化船舶運行效率，全面提升萬海長期競爭力。

全球對於船舶環保政策愈來愈嚴謹，萬海積極回應各界對於航運業ESG節能減排的期待，即便全球海運市場受美國總統川普推出高關稅政策，前景混沌不明，萬海還是決定繼續進場造船，今天公告向韓國的現代三湖重工業擴大購船計畫，顯示公司仍持續看好長期航運市場需求。

萬海表示，加上24日公告買進4艘16,000Teu，萬海在2026~2030年預計接收新造船共34艘，其中，7,000 TEU2艘；8,700TEU 20艘(這個部分含附帶購入選擇權4艘)，另外，大型的船舶還有16,000TEU共12艘，未來新增運力達到38萬TEU。

萬海

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