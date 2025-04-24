中華信評：中鋼子公司中鋼構遭同步降評至「負向」

中華信用評等公司今日表示，因應中國鋼鐵股份有限公司評等展望由「穩定」調整為「負向」，將其子公司中國鋼鐵結構股份有限公司的評等展望同步調整為「負向」，另外在長期與短期發行體信用評等分別為「twA-」與「twA-2」。

中華信評指出，中鋼構為中鋼集團內具策略重要性的子公司，其評等與展望變動方向，將與母集團保持一致。2024 年中鋼構稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為新台幣9.6億元，產品涵蓋高樓與廠房鋼構，於國內鋼結構市場居領導地位。

中華信評表示，中鋼評等展望調降的主要原因在於其營收與獲利回升速度不如預期，導致未來12至24個月內，來自本業的現金流量（FFO）對借款比難以維持在 12%以上。加上美國關稅政策不確定性升高，恐削弱鋼鐵需求復甦，拖累中鋼信用指標改善。

中華信評指出，儘管中鋼僅持有中鋼構35.35%股權，但因掌控董事會多數席次，仍對中鋼構具主控能力，未來1至2年預期仍將是主要控股股東，且將中鋼構視為拓展下游鋼結構市場的重要平台。

對於未來展望，中華信評表示，「負向」評等展望反映出中鋼構評等仍面臨下行風險。若中鋼的評等再次被調降，或中鋼構本身因市場疲軟導致獲利惡化（如 EBITDA 利息保障倍數長期低於6倍），或中鋼削減持股、失去董事會控制權，都可能成為評等進一步下調的誘因。若中鋼構未來能受惠於鋼鐵需求及利潤率回升，FFO對借款比穩定回升至12%以上，且中鋼維持審慎資本支出與穩定股利政策，中華信評則可能調升其評等展望回「穩定」。