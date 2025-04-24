因需求長期低迷 中鋼評等展望遭調整為「負向」

中華信評今日已將中鋼（2002）長期發行體信用評等的評等展望從「穩定」調整為「負向」，中華信評認為，未來一至二年該公司無法將借款槓桿比提升至遠高於12%以上的可能性已經升高。

與此同時，中華信評確認中鋼的長期發行體信用評等為「twAA-」，短期發行體信用評等為 「twA-1+」。中華信評亦確認，中鋼無擔保公司債的債務發行信用評等為「twAA-」。

中鋼為台灣唯一的一貫作業煉鋼廠。國內市占率逾50%，粗鋼年產能約1,600萬噸。2024年的EBITDA為347億元。中華信評預測，中鋼2025年營收可能從去年的3,605億元略為降至3,474億元。

此次的評等展望調整行動反映中華信評認為，持續升高的下行風險將限縮中鋼的營收成長與提高獲利的能力。該公司將因此難以在未來12至24個月期間將來自本業之現金流量(FFO)對借款比維持在遠高於12%的水準。

「負向」的評等展望反映中華信評認為，中鋼FFO對借款比維持在約12%的時間可能較中華信評先前的預期更久。由於貿易與地緣政治不確定性升高，下行風險持續的時間亦可能延長，並抑制需求復甦的力道。快速變化的美國關稅政策以及其他國家設立的更高關稅壁壘，恐導致經濟與鋼鐵需求成長放緩。

中華信評認為，美國關稅政策的不確定性升高將會波及經濟活動與鋼鐵消費，並延緩需求復甦的時間。美國政府恢復自所有國家進口之鋼品的關稅與台製鋼品至相同水準，中華信評預期，部分鋼鐵訂單將因台灣鋼品相仿的品質與服務從亞太區同業轉單至台灣鋼鐵製造商。不過，銷售量能否成長且需求是否持續穩定均具有相當高的不確定性。由於直接與間接出口市場均表現疲軟，中鋼在2025年第一季的銷售量與過去兩年各季相較均有所下滑。

由於海外反傾銷稅不斷提高，全球鋼鐵銷售因此面臨干擾並導致國際鋼鐵市場重組，中鋼能否增加獲利不確定性持續升高。中國的鋼鐵產量仍是鋼鐵產業供給過剩的關鍵因素，其鋼鐵產量有可能在2025年下滑，但未來12個月中國的鋼鐵出口量仍可能因國內需求疲軟而維持在偏高水準。同時，美國鋼鐵關稅可能迫使亞太區同業將銷售轉向需求成長更高的東南亞地區。因此，部分亞洲國家已開始課徵反傾銷稅，以阻止某些鋼鐵產品進入其國內市場。中華信評預期中鋼2025年的營收將因升高的不確定性導致需求減緩而減少2%-5%。