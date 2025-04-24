金萬林加州實驗室擴大營運 打造台灣藥廠進入美國推手

基因檢測大廠金萬林（6645）24日宣布，位在美國洛杉磯的子公司Gene on Link LLC全新實驗室喬遷並擴大營運，於4月全面啟動在地分子檢測、分析與全基因定序服務，爭取美國商機。

金萬林表示，這座全新實驗室也將作為台灣品牌之檢測儀器及試劑之示範實驗室，進行銷售及客戶服務支援。金萬林擴大投資美國市場，掌握全球市場趨勢，為台灣生技產業打造連結美國的橋樑。

金萬林實驗室在台灣與美國同步通過 CLIA（Clinical Laboratory Improvement Amendments） 及 CAP（College of American Pathologists）雙重認證，為全球少數具備跨國臨床檢測能力的企業之一。此一布局不僅強化國際醫療客戶對其檢測品質的信任，更有助承接美國保險給付案件、開發LDT伴隨診斷檢測，並支援新藥開發與精準醫療合作。預期透過雙實驗室營運機制，金萬林能靈活調度跨境樣本與技術資源，大幅提升營運彈性與風險韌性，加速全球市場拓展。

以目前精準醫療趨勢來看，金萬林在台美兩地的CLIA/ CAP雙認證實驗室，將建構出一套具高度彈性與國際競爭力的營運模式，並具有三大優勢可開創跨境精準醫療新格局：第一項優勢為「建立高效能國際分工模式」。以台灣實驗室所具備之人力成本與生物資訊分析優勢，進行NGS定序與資料處理；美國實驗室則專注於檢測結果的品質控管與合規，直接將報告遞交當地檢體銀行與醫療機構，實現快速交付與法規對接。

第二項優勢為「打造唯一華人全基因體健康管理平台」。金萬林提供全美唯一針對華人族群資料庫所建立的全基因體定序健康管理服務，結合臨床解讀與生活風險分析，從遺傳疾病、癌症風險到營養代謝，提供全面、可行的個人化健康建議，服務對象涵蓋個人客戶、健檢中心與保險公司。

第三項優勢是「成為橋接美國市場的策略平台」。金萬林以美國實驗室作為台灣品牌檢測儀器與試劑的展示與應用示範據點，協助台灣生技廠商以CLIA/CAP合規環境切入美國市場，提供當地客戶技術支援、售後服務與市場推廣，實質扮演產業國際化的橋樑角色。

此外，「檢體分子特徵分析」亦具有高度商機，據調研報告顯示：2024年北美癌症檢體交易市場規模已超過80億美元規模，且以超過18%的複合年度成長率成長，預計於2034年北美癌症檢體交易市場規模將突破500億美元，金萬林瞄準此商機，提前佈局，深耕市場。

在「全基因體定序」服務部分，金萬林目標鎖定加州當地的華人市場，將運用在台發展的經驗優勢，進行業務推展。2025年加州華裔大約160萬，金萬林是少數可針對華人資料庫進行分析，提供全方位健康管理建議的公司；加上與世界級大廠Illumina合作全基因體定序服務，金萬林將運用以上優勢，強打華人市場，創造收益。