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「友鄰社區」這樣做 信義房屋旗下信義開發幫住戶辦交流會

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義開發透過社區營造，讓住戶在交屋前提早認識、累積熟悉度，共同形塑友鄰社區。（圖:信義房屋提供）
信義開發透過社區營造，讓住戶在交屋前提早認識、累積熟悉度，共同形塑友鄰社區。（圖:信義房屋提供）

千金難買好鄰居，鄰居是居住品質好壞其中一個關鍵，因此在買房前多會對鄰居做基本了解。預售屋住戶由於買房時社區尚未建成，交屋、入住時間每戶也不一定，因此幾乎無法提前認識、建立關係，彼此不熟識加上對管委會運作了解有限，新社區的管委會運作顛簸也屢見不鮮。信義開發看見客戶需求，首創在建案交屋前便著手進行社區營造，不僅邀請專家傳授住戶管委會相關知識，更導入桌遊，讓住戶在入住前進一步了解自治組織運作方式之餘也能增進彼此認識。

延續母公司信義房屋推動社區營造、打造友善鄰里凝聚人心的精神，信義開發從客戶簽約開始，即先成立住戶群組、協助住戶辦理交流會，促進未來即將入住社區的客戶從陌生到熟悉進而成為朋友，形成鄰里友善的「友鄰社區」。推動迄今不僅協助信義嘉和住戶舉辦交流活動，更於入住後協助成立日語社、英語社、卡林巴琴社等社團，並且於公設空間導入「桌遊遊具」促成桌遊社；透過社團參與強化住戶間情誼。而尚未入住的信義嘉品2024年近10場次住戶交流會，平均出席率也高達九成以上。

信義開發從實務上發現，預售屋多數購入戶對於管委會重要性都不甚清楚，加上所有權人大多不熟識，即便交屋後也各自忙於房子裝修事務，住戶在社區管理實務上沒有管理經驗或專業知識的情況下，都是碰到問題才開始討論，導致成立管委會後爭議不斷，亦有許多住戶也多次提到對管委會運作的陌生。

信義開發看見住戶們的需求，於嘉品住戶交流會上安排公寓大廈管理顧問協會理事長饒後樂，分享公寓大廈管理的實務案例，協助住戶進一步了解相關知識、以利後續成立與運作。此外，為了加深社區鄰居彼此情誼，交流會中特別導入桌遊，增加住戶彼此互動機會，現場除了桌遊交流外，更有住戶互相邀約春季一起去踏青賞螢火蟲、促成友情。

信義開發表示，期待透過社區營造協助住戶在交屋前提早認識、成為朋友，進而如家人般相處、促成友鄰社區的正向氛圍，未來若意見紛歧亦能心平氣和、善意溝通化解事端。信義開發期待以「千金買屋，萬金買鄰」的精神，替大家找到珍貴的好鄰居，一起構築相互關懷的圓融社區。

桌遊 社區營造 社團

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