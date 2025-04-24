長榮航空攜手SAF供應商全球佈局 邁向淨零排放目標

長榮航空今天宣布與美國AEG、日本COSMO以及台灣台塑石化簽訂永續航空燃油（SAF）採購合約，象徵長榮航空積極落實永續承諾，擴大永續航空燃油使用版圖並與國際與本地供應商建立長期合作關係。

長榮航空總經理孫嘉明表示，永續發展是企業責任，此次採購合約象徵對淨零碳排的堅定承諾，透過在全球航點積極導入SAF，除降低自身營運碳足跡，也期望帶動整體航空產業供應鏈的轉型與發展。

長榮航空指出，在全球邁向2050淨零排放的共同目標下，永續航空燃油被視為航空業最具潛力的減排措施。長榮航空依循歐盟永續航空燃油供應政策，自今年第一季起於歐洲機場起飛的航班皆添加2%的永續航空燃油，並將自第二季起攜手三大供應商，陸續於北美、日本及台灣等主要營運據點自主常態性添加永續航空燃油，以實質行動降低航班碳排放，為日後大規模採用奠定基礎。

長榮航空說明，此次合作的三家供應商，美國Associated Energy Group, LLC (AEG) 為全球知名航空燃料供應商，擁有穩定的國際物流與燃油佈局；COSMO Oil Marketing Co., Ltd. (COSMO)為日本主要能源企業，致力於開發次世代能源解決方案；台塑石化則為台灣首家完成永續航空燃油自產供應的企業，展現在地供應鏈韌性。此次合作不僅強化長榮航空燃料供應安全與靈活性，更擴大永續航空燃油在亞太區的應用，推動區域內航空燃油的永續轉型。

民航局推動永續航空燃油試行計畫，昨天在國內三個機場同步舉行，是永續航空燃油推動的重要里程碑之一，長榮航空分別於BR-156台北松山機場飛往首爾金浦機場的航班以及BR-148高雄小港機場飛往大阪關西機場的航班，成功添加由台塑石化自產的永續航空燃油，正式開啟台灣本地機場永續航空燃油應用的新紀元，不但展現長榮航空實踐永續承諾的決心，也證明台灣永續航空燃油供應鏈的成熟與韌性。