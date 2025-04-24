華航與台塑石化簽SAF合作備忘錄 未來三年採購逾萬噸
永續航空燃油（SAF）是航空業中長期減碳重點措施，華航配合國家能源政策，穩健朝淨零碳目標前進，並與台塑石化合作以行動支持台灣SAF發展。雙方將簽署永續航空燃油合作備忘錄（MOU），華航今年採購2,500噸以上台塑自產SAF，即日起添加於華航桃園出發航班，整體減碳量預估可達 6,500 噸。未來三年的SAF採購總量逾萬噸，促進國內航空業能源轉型，開創航空永續新格局，共同邁向2050淨零碳排目標。
華航表示，台塑石化在台自產的SAF採用共煉生產（Co-Processing）技術，使用具國際認證（ISCC CORSIA）的廢食用油為生質原料，結合石化原料利用現有煉油設備投產進行共煉生產；2025年SAF年產能預估逾千噸，未來更將持續調整製程提高產能，預計2030年可達到年產量5萬噸規模。SAF是航空業實踐減碳的重要關鍵，華航與台塑共推產業供應鏈合作，致力國產SAF發展，落實低碳運輸目標，藉此樹立良好標竿，共同為台灣永續飛行鴻圖奠下穩健基石。
華航指出，為響應民航局SAF試行計畫，於昨天CI-839高雄飛往曼谷及CI-220松山飛往羽田航班，各使用40％具國際認證（ISCC CORSIA）的永續航空燃油，減碳量約26.7噸，為國內試行計畫國籍航空業者添加量之冠，展現華航對於國內SAF發展的高度重視，共同見證台灣機場供應SAF里程碑。
華航長期推動永續發展，不僅為國內首家於2017年起新機飛渡導入使用SAF的航空公司，更是首家於商用載客航班添加SAF的國籍航空；同時串聯企業夥伴，成為台灣航空史上首架添加SAF的全貨機，締造貨運價值鏈永續發展新猷。華航將持續與國內航油商合作，並廣邀上下游廠商及客戶共襄盛舉，為台灣航空減碳目標及運輸業能源永續轉型戮力前行。
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