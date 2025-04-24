省錢與理財並行 Yahoo 奇摩購物黃金訂單漲四倍

關稅議題衝擊、全球景氣波動，使消費者更精打細算。Yahoo奇摩購物最新觀察發現，近期「家庭號」關鍵字熱搜量飆漲超過2倍，能壓低平均單價的「大組數」、「箱購」衛生紙、洗衣精、洗髮沐浴等日用清潔品成「精省」主力，業績最高漲三成。近期黃金價格連續創新高，因黃金保值特性，近期業績最高飆四倍，尤以「5錢金條」最為熱賣，購物平台也順勢推出精省活動進行促銷。

Yahoo奇摩購物觀察，近日平台上日用品包括清潔洗沐、食品保健等商品，出現消費精省潮，消費者偏好箱購老字號的倍潔雅、春風與五月花品牌衛生紙，以72包或84包等大組數最受歡迎，甚至一次購買兩箱組合的訂單數也提升2成。洗衣精因近期氣候潮濕，具備抗菌、防霉、室內晾曬等功能的產品需求明顯提升。

黃金受到國際金價與避險心理帶動，平台5錢黃金熱銷，小資族入門則以1錢或1克的黃金金豆最受歡迎，Yahoo奇摩購物也趁母親節活動推「黃金鑽石超品週」促銷活動。