LINE Pay 上季發優惠券1,900萬帶動商機 本季持續推動

行動支付領導品牌LINE Pay（7722）透過發送「LINE Pay優惠券」提供用戶有感回饋，並協助中小型商戶開發更多商機。LINE Pay統計，2025年第1季共發放超過1,900萬張「LINE Pay優惠券」，帶動全台商圈和夜市消費。其中「夜市優惠券」發送量居各類型優惠券之冠，小額交易的優惠及回饋受到用戶青睞，也反映國人使用行動支付進行消費和逛夜市的生活習慣。

根據LINE Pay統計，2025年第1季「夜市優惠券」發行量較前一季成長23%，帶動全台夜市商圈之單季交易金額同步增加12%，發券帶動消費的模式，創造店家營收也提高用戶持續消費的意願。回應用戶對夜市、餐飲等小額交易需求高，並持續提供用戶更全面的行動支付體驗和優惠，即日起至6月底止，於全台指定夜市與早餐店，推出LINE Pay優惠券活動。

LINE Pay於全台36個指定夜市、超過3,200家夜市攤商或店面推出「夜市夜Pay享優惠」，用戶於包括台北士林夜市、饒河街夜市、臨江街夜市、寧夏夜市、宜蘭羅東夜市、台中旱溪夜市、台南花園夜市、高雄六合夜市等全台指定夜市的LINE Pay合作店家和指定早餐店消費，可獲優惠券。