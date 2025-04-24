快訊

罷綠委連署涉造假！黃呂錦茹「當庭釋放」裁定發回 北院再開羈押庭

毒駕撞康橋單車環島學生釀7傷 冷氣工肇事前竟吸食3種毒品

烏克蘭堅持談判寸土不讓！川普責怪「延續殺戮」

LINE Pay 上季發優惠券1,900萬帶動商機 本季持續推動

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
行動支付領導品牌LINE Pay（7722）透過發送「LINE Pay優惠券」提供用戶有感回饋，並協助中小型商戶開發更多商機。圖／LINE Pay提供
行動支付領導品牌LINE Pay（7722）透過發送「LINE Pay優惠券」提供用戶有感回饋，並協助中小型商戶開發更多商機。圖／LINE Pay提供

行動支付領導品牌LINE Pay（7722）透過發送「LINE Pay優惠券」提供用戶有感回饋，並協助中小型商戶開發更多商機。LINE Pay統計，2025年第1季共發放超過1,900萬張「LINE Pay優惠券」，帶動全台商圈和夜市消費。其中「夜市優惠券」發送量居各類型優惠券之冠，小額交易的優惠及回饋受到用戶青睞，也反映國人使用行動支付進行消費和逛夜市的生活習慣。

根據LINE Pay統計，2025年第1季「夜市優惠券」發行量較前一季成長23%，帶動全台夜市商圈之單季交易金額同步增加12%，發券帶動消費的模式，創造店家營收也提高用戶持續消費的意願。回應用戶對夜市、餐飲等小額交易需求高，並持續提供用戶更全面的行動支付體驗和優惠，即日起至6月底止，於全台指定夜市與早餐店，推出LINE Pay優惠券活動。

LINE Pay於全台36個指定夜市、超過3,200家夜市攤商或店面推出「夜市夜Pay享優惠」，用戶於包括台北士林夜市、饒河街夜市、臨江街夜市、寧夏夜市、宜蘭羅東夜市、台中旱溪夜市、台南花園夜市、高雄六合夜市等全台指定夜市的LINE Pay合作店家和指定早餐店消費，可獲優惠券。

LINE LINE Pay 夜市

延伸閱讀

他騙國小女童吊飾掉了 假意陪她找尋竟趁機掐胸判刑3月

《苦盡柑來》收視攻頂！IU聽到沒？演唱會粉絲集體許願

LINE群組眾人稱「保證獲利、穩賺不賠」 他交出1884萬

凱基壽反詐 建構「金警聯防」

相關新聞

開箱大阪世博TECH WORLD館！從台灣杉到晶片心臟 領略「六感」

2025年大阪・關西世界博覽會，是今年大阪觀光的一大盛事，自4月13日開園以來，參觀人次已突破80萬。其中，歷經三年籌備的TECH WORLD館，與大阪・關西世博大會一同於4月13日開幕，並於4月22

華航與台塑石化簽SAF合作備忘錄 未來三年採購逾萬噸

永續航空燃油（SAF）是航空業中長期減碳重點措施，華航配合國家能源政策，穩健朝淨零碳目標前進，並與台塑石化合作以行動支持...

LINE Pay 上季發優惠券1,900萬帶動商機 本季持續推動

行動支付領導品牌LINE Pay（7722）透過發送「LINE Pay優惠券」提供用戶有感回饋，並協助中小型商戶開發更多...

表態支持租屋市場實價登錄 財部：仍須與內政部討論

針對當前租賃市場資訊不透明，導致租金混亂、房客權益難以保障等問題，財政部次長李慶華24日在財政委員會公聽會上明確表態，財...

人力荒！超商雙雄中高齡占比升、AI 設備上陣救火

2025年台灣正式邁入超高齡社會，零售業缺工問題日益嚴峻，超商業者也無法置身事外。根據業者統計，7-ELEVEN中高齡員...

布局植物新藥平台 博太生醫主攻失智症植物新藥

專注植物新藥及失智症的博太生醫目標打造「植物新藥解決方案平台」，董事長徐宜生表示，博太是全球首創唯一應用於失智症植物新藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。