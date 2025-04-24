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momo看準小額療癒消費逆勢成長 促銷票券預估年增2成

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

經濟環境持續變化的當下，不少民眾對未來支出持更審慎態度，整體消費行為也趨於保守。momo富邦媒（8454）觀察到，為自己療癒、釋放壓力的小額消費反而逆勢成長。價格親民且使用彈性的「電子票券」，正成為當前最受歡迎的療癒與自我犒賞選項。看準這波「小確幸」消費風潮，momo於五一勞動節前夕推出《吃喝玩樂 好康報》電子票券5折起活動，精選高CP值的按摩、美食票券進行促銷，預期有望帶動票券品類年成長率達2成，增強4月業績。

momo指出，數位生活全面普及，momo積極拓展電子票券市場，憑藉品項多元、獨家優惠與即買即用的便捷體驗，連續多年交出雙位數成長佳績，2024全年銷售年增35%，展現強勁動能。其中以美食票券表現最為亮眼，銷售占比超過五成，尤以門市密集、價格親民的連鎖速食品牌最受歡迎，成為人氣黑馬；旅遊票券與休閒按摩、SPA類型同樣表現亮眼，反映出消費者對「小額療癒」型態的高度接受度。

momo進一步指出，電子票券已從過去「偶爾才會買來用用看」的選擇，逐漸融入日常生活，成為消費者固定的消費品類之一。站上電子票券除了受到經濟支配自由的中壯年族群青睞，也成功吸引熟悉數位操作、追求便利與質感生活的年輕世代入坑。從交易數據來看，下單高峰集中於早上6至11點的通勤時段與晚間18至23點的休憩片刻，反映出票券已深植日常節奏，成為消費者日常生活、提升幸福感的重要工具，也持續為momo創造穩定且具潛力的成長曲線。

momo 消費

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