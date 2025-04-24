開箱大阪世博TECH WORLD館！從台灣杉到晶片心臟 領略「六感」

2025年大阪・關西世界博覽會，是今年大阪觀光的一大盛事，自4月13日開園以來，參觀人次已突破80萬。其中，歷經三年籌備的TECH WORLD館，與大阪・關西世博大會一同於4月13日開幕，並於4月22日舉辦開館典禮。現場賓客雲集，更邀請雲門舞集作為開幕式表演嘉賓，《遠見》記者親身參與盛會，體驗大獲好評的「六感體驗」沉浸式展覽與互動體驗。





從夢洲站出發，遠遠便可望見「全世界最大的木構建築」大屋根，由「自然系」建築大師藤本壯介匠心打造。它圈起了世博遼闊的會場，也提供遊客溫柔的遮蔭。

沿著大屋根下光影斑駁的道路，信步約15分鐘，便可見到TECH WORLD館閃爍的金屬光澤。展館以金屬隔板勾勒出雄偉的山稜線，基底則鋪設來自台灣花蓮的翠綠蛇紋石板材，科技與自然的交融，從外觀便一目了然。

TECH WORLD館閃爍的金屬光澤。圖／黃菁慧攝影

還未到開館時間，已見數十名遊客迫不及待於館前排隊，等著一探究竟。館內以生命、自然、未來為主題，規劃出三大沉浸式劇場，讓冷硬機械化為搖曳生姿的花卉、躍動的魚群、翩翩飛舞的蝴蝶，搭配360度環景投影，打造結合五感加上心感的「六感」震撼體驗。

玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳表示，TECH WORLD館「重質不重量」，以世博少見的全程陪伴參觀，每一團人數控制約30名，由定點導覽員逐站解說，讓參觀民眾得以更全面、更沉浸式地體驗展演內容，「許多人都留下美好的回憶與印象，也有民眾流下感動的淚水。」試營運以來，已累積逾四萬參觀人次，更擄獲多名多位「超級粉絲」，連日排隊，只想一逛再逛！

劇場一「生命」：一睹「撞到月亮的樹」

第一站，來到「生命劇場」。一棵大樹由漆黑中浮現，顯示器繞成樹幹般的圓柱與波浪形的樹冠，投射的光影如波瀾般舞動，耳畔環繞著蟲鳴鳥叫。560株顯示機械花株配合動畫節奏，時而交錯、時而一致地擺動，創造出花海隨風舞動、魚群悠游的動人景象。

台灣知名的動植物陸續現身於畫面中，如威武的鳳頭蒼鷹、一閃而過的台灣藍雀，還可看到百蝶共舞，以及值得一提的台灣衫。它是亞洲最高的樹種之一，台灣最高的台灣杉，高達84.1公尺，在魯凱族神話中，又被稱為「撞到月亮的樹」。生命劇場中，高聳入雲的台灣衫與月色相互輝映，將重新搬演這段不可思議的神話。

表演最末，民眾可輕觸機械花株上的蝴蝶圖樣，百隻數位蝴蝶紛紛從面板中飛起，環繞中央圓柱飛舞，展現「蝴蝶王國」的壯麗生態。

一棵大樹由漆黑中浮現，顯示器繞成樹幹般的圓柱與波浪形的樹冠，投射的光影如波瀾般舞動，耳畔環繞著蟲鳴鳥叫。圖／黃菁慧攝影

劇場二「自然」：光點呈現台灣夢幻山水

電梯門打開，眼前是一整面360度的弧形牆面，點點光影在眼前閃爍，堪稱是全館絕佳「網美打卡點」。淡淡的檜木味道盈滿鼻腔，接下來要在眼前上演的，便是超夢幻的「自然劇場」。

TECH WORLD館採用最新技術「點雲建模」，搭配氣味設計與聲景系統，打造感官饗宴。黃志芳形容，透過具象與抽象間的轉換，打造如夢似幻的景像，「由具體形象轉換成光點，點點顆粒排列組合出夢幻景象，呈現台灣的好山好水。」

畫面可見展館介紹的文字、台灣知名詩人的詩句，緩緩裂解如光塵，再如煙霧般於星際中流竄。台灣的山稜顯現，日出從玉山北峰升起，轉瞬間，光點再度聚散幻化為「天使的眼淚」嘉明湖，在夜空繁星下有如仙境。

離開弧形牆面，還有「蘭花小徑」，運用奈米噴染技術，爲台灣聞名世界的蝴蝶蘭妝點顏色，搭配MicroLED透明顯示器，讓虛擬的黑尾鳳蝶與珠光鳳蝶在花卉中翩翩起舞，虛實交錯有如夢境。

奈米噴染技術，爲台灣聞名世界的蝴蝶蘭妝點顏色。圖／黃菁慧攝影

劇場三「未來」：晶片之島應對未來挑戰

在連接「未來」劇場的廊道，牆壁上可見現代人生活不可或缺的手機、汽車等科技產品，無一不需要晶片，「每個人一天約接觸4000個晶片。」

遊客可輕觸螢幕，抹去晶片上的馬賽克，一同揭開展演序幕。透過未來世界中，小女孩和機器人談論「晶片心臟」的對話，引導民眾思考未來的挑戰，包括洪水、地震、戰爭等種種末日危機，晶片是應對挑戰的重要技術之一。

短劇中可看見臺北101，也點出台灣是「晶片的心臟」，在全球半導體供應鏈中，扮演不可或缺的角色。

透過向參觀民眾拋出疑問：「全球晶片製造重鎮在哪裡？」帶出TECH WORLD館最後一個沉浸式劇場的一大重點，展現台灣的科技實力。

最終，畫面正中央是一枚閃耀著光輝的晶圓，轉瞬間，晶圓已變為地球。這與電影《2001太空漫遊》經典鏡頭，猿人將骨頭拋向天空，落下後已變為太空船，手法頗有異曲同工之妙。

台灣是「晶片的心臟」，在全球半導體供應鏈中，扮演不可或缺的角色。圖／黃菁慧攝影

六感體驗，「心動」數據分析專屬台灣景點

展覽最後，每位參觀遊客將獲得一組「心動曲線」，而這正是TECH WORLD館強調的「六感」體驗。

原來，走進展館前，民眾將配戴智慧手環，全程體驗完後，只需將手環碰觸分析儀器，AI演算法將分析觀展時的心跳起伏，判斷生命、自然、未來三大沉浸式劇場中，哪一段表演最撼動你心，依此推薦個人專屬的台灣觀光路線，延續這份「心動」體驗。例如，記者獲得的「自然」劇場的推薦行程，便包括兩潭自行車道、草坪頭玉山觀光茶園、鵬灣觀光大橋。其他路線也包括，花蓮賞鯨、綠島浮潛等，邀請遊客一同近距離感受台灣山水的魅力。

TECH WORLD副館長王憲輝補充，每天入場遊客約二分之一採線上預約，其餘皆可現場排隊入場，每團參觀人數會斟酌天氣、現場狀況調整，但盡量維持約30人，以提供遊客最「舒適」參觀品質。

王憲輝曾參與上海世博籌備，他表示無關好壞，但深深感受到不同國家的做事風格有所不同，「日本人做事風格萬分嚴謹。他們會把事情規劃到完美，卻苦於實際運作恐難以達到這個程度。」以世博會場位於大阪人工島「夢洲」來說，對外連接的道路僅兩座橋梁，私人交通工具無法進入，因此購買世博門票時，需事先選定日期、時間、交通工具、入場通道等，「有民眾反映預約系統很複雜，不用說外國遊客，對於非大阪遊客而言，可能對這些資訊都沒有概念。」

提到印象深刻的經驗，王憲輝笑說，日本小學生參觀TECH WORLD館的反應讓他相當難忘，「一開始踏入生命劇場，他們先喊著『好黑、好黑』。隨後當動物圖樣出來，他們紛紛指著動物，大聲重複動物名，反應十分可愛。」

小學生的反應，驗證了人類對生命最純粹的共鳴，而這也正是大阪世博的主題。從高聳入雲的台灣杉神話、夢幻的山水景緻到引領未來的晶片科技，TECH WORLD館以沉浸式的「六感」體驗，邀請來自世界各地的遊客，響應這場探討生命與社會5.0的盛會。

日本小學生參觀TECH WORLD館。圖／黃菁慧攝影

歷經三年籌備的TECH WORLD館，與大阪・關西世博大會一同於4月13日開幕，並於4月22日舉辦開館典禮。圖／黃菁慧攝影

（本文出自2025.04.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）