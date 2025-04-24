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表態支持租屋市場實價登錄 財部：仍須與內政部討論
針對當前租賃市場資訊不透明，導致租金混亂、房客權益難以保障等問題，財政部次長李慶華24日在財政委員會公聽會上明確表態，財政部支持推動租屋實價登錄制度，並認為租賃市場的透明化是未來政策發展的重要方向。
李慶華表示，租屋市場若能比照房屋買賣設立實價登錄制度，將有助於建立合理租金機制，也能保障租客與房東雙方的權益，然而，由於涉及住宅政策、資料整合及法規設計，需與主管機關內政部共同協調推動。
李慶華指出，財政部願與內政部密切合作，就租屋資訊登錄機制展開討論，未來希望能在不影響市場穩定的前提下，提升整體租賃環境的透明度與信任感，並逐步改善長期以來「黑市化」、「地下化」的問題。
李慶華強調，財政部對於建立公平公開的租賃市場持開放態度，將透過制度設計、稅制配套與跨部門協作，推動租賃市場健全化，以實際行動回應社會對居住正義的期待。
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