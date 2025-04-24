人力荒！超商雙雄中高齡占比升、AI 設備上陣救火

2025年台灣正式邁入超高齡社會，零售業缺工問題日益嚴峻，超商業者也無法置身事外。根據業者統計，7-ELEVEN中高齡員工占比預計今年將突破三成，全家也已有逾兩成門市人力為中高齡族群。為因應人力結構轉變與招募困難，雙雄正積極導入AI智能設備與門市作業流程再設計，打造對中高齡友善、同時提升營運效率的新零售模式。

7-ELEVEN近來針對員工人權與安全不斷與時代接軌滾動式調整相關作法，如讓全台門市人員能自行決定名牌姓名與稱謂，保護隱私、尊重多元認同；更陸續導入「一人當班暫停服務」彈性機制，當門市人員有生理需求或身體不適等突發狀況，可主動放置由總部設計的告示牌於結帳櫃檯啟動臨時暫停服務；不僅如此，考量到部分門市為高消費需求或門市人員為中高齡族群、孕婦，若長時間站立結帳收銀容易感到疲憊，測試「收銀結帳友善椅」，提供更人性化的工作條件。

7-ELEVEN逐步導入智能化設備，讓門市夥伴日常工作更智慧、輕鬆。其中，去年底全面導入每家門市的「智能平板」，針對內部溝通不只省下紙張浪費，更平均省下每店每年180小時工時；目前亦全面導入「AI訂貨系統」，讓門市夥伴運用AI演算快速預測銷量訂貨與補貨需求，大幅縮短作業時間，平均減少每店每年365小時工時，同時降低缺貨率進而提升每店業績。

此外，7-ELEVEN針對2025年正式邁入超高齡社會，去年即推行「中高齡職前訓專班」，透過各地就服中心與銀髮中心媒合，廣邀對超商工作有興趣樂齡族群上課，目前報名登記體驗後錄取率超過一半以上，鼓勵各門市攜手壯世代夥伴一起銀向共好未來，預計今年中高齡員工占比將超過三成以上。

全家也持續優化店舖日常營運與職場環境措施，包括2022年起導入「AI鮮食建議訂購系統」，透過AI分析過去銷售與天氣數據，自動計算建議進貨量，幫助員工省去大量人工作業，節省超過75%訂貨時間，也有效減少鮮食報廢超過一成，減輕第一線夥伴工作負擔。

面對人口結構轉變，全家也積極招募二度就業與中高齡族群成為職場夥伴，目前全台店舖45歲以上正職人員已超過500位，占比超過二成，最年長員工為67歲。為協助中高齡夥伴融入職場，全家更規劃三大友善策略：一為設計「漸進式教育訓練」，透過分段學習、線上課程及省力化操作，幫助中高齡夥伴循序漸進習得技能；二是導入「中高齡友善輔具」，包含減壓地墊、放大鏡、補貨籃車及補貨椅凳，幫助中高齡夥伴減少體力消耗、工作更容易上手；三為推動「跨齡團隊合作」，鼓勵中高齡夥伴與新世代夥伴互補成長。

全家表示，新世代員工多具數位操作能力、反應快速、善於應對新型服務情境，搭配中高齡員工的人際互動經驗與高穩定度，期待彼此取長補短，營造世代融合、無齡協作的職場氛圍。