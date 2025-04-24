配合國家淨零目標 華航與台塑化簽永續航空燃油 MOU

中華航空（2610）重視永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）發展，同時配合國家能源政策，與台塑石化（6505）攜手合作，2025年採購 2,500 噸以上台塑自產 SAF，即日起添加於華航桃園出發航班，整體減碳量預估可達 6,500 噸。雙方更將簽署永續航空燃油合作備忘錄（MOU），率先擴大未來三年的 SAF 採購總量逾萬噸，華航以行動支持台灣 SAF 發展，促進國內航空業能源轉型，開創航空永續新格局，共同邁向 2050 淨零碳排目標。

台塑石化在台自產的 SAF 採用共煉生產（Co-Processing）技術，使用具國際認證（ISCC CORSIA）的廢食用油為生質原料，結合石化原料利用現有煉油設備投產進行共煉生產；2025 年 SAF 年產能預估逾千噸，未來更將持續調整製程提高產能，預計 2030 年可達到年產量 5 萬噸規模。SAF 是航空業實踐減碳的重要關鍵，華航與台塑共推產業供應鏈合作，致力國產 SAF 發展，落實低碳運輸目標，藉此樹立良好標竿，齊為台灣永續飛行鴻圖，奠下穩健基石。

此外，SAF 是航空業中長期減碳重點措施，華航積極布局國內外 SAF 訪商與合作，穩健朝淨零碳目標前進。並響應民航局 SAF 試行計畫，於 4 月 23 日 CI839 高雄飛往曼谷及 CI220 松山飛往羽田航班，各使用 40％ 具國際認證（ISCC CORSIA）的永續航空燃油，減碳量約 26.7 噸，為國內試行計畫國籍航空業者添加量之冠，展現華航對於國內 SAF 發展的高度重視，共同見證台灣機場供應 SAF 里程碑。

華航長期推動永續發展，不僅為國內首家於 2017 年起新機飛渡導入使用 SAF 的航空公司，更是首家於商用載客航班添加 SAF 的國籍航空；同時串聯企業夥伴，成為台灣航空史上首架添加 SAF 的全貨機，締造貨運價值鏈永續發展新猷。華航將持續與國內航油商合作，並廣邀上下游廠商及客戶共襄盛舉，為台灣航空減碳目標及運輸業能源永續轉型戮力前行。