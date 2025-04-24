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配合國家淨零目標 華航與台塑化簽永續航空燃油 MOU

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中華航空與台塑石化攜手合作，2025年採購 2,500 噸以上台塑自產 SAF，即日起添加於華航桃園出發航班。（余弦妙攝）
中華航空與台塑石化攜手合作，2025年採購 2,500 噸以上台塑自產 SAF，即日起添加於華航桃園出發航班。（余弦妙攝）

華航空（2610）重視永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）發展，同時配合國家能源政策，與台塑石化（6505）攜手合作，2025年採購 2,500 噸以上台塑自產 SAF，即日起添加於華航桃園出發航班，整體減碳量預估可達 6,500 噸。雙方更將簽署永續航空燃油合作備忘錄（MOU），率先擴大未來三年的 SAF 採購總量逾萬噸，華航以行動支持台灣 SAF 發展，促進國內航空業能源轉型，開創航空永續新格局，共同邁向 2050 淨零碳排目標。

台塑石化在台自產的 SAF 採用共煉生產（Co-Processing）技術，使用具國際認證（ISCC CORSIA）的廢食用油為生質原料，結合石化原料利用現有煉油設備投產進行共煉生產；2025 年 SAF 年產能預估逾千噸，未來更將持續調整製程提高產能，預計 2030 年可達到年產量 5 萬噸規模。SAF 是航空業實踐減碳的重要關鍵，華航與台塑共推產業供應鏈合作，致力國產 SAF 發展，落實低碳運輸目標，藉此樹立良好標竿，齊為台灣永續飛行鴻圖，奠下穩健基石。

此外，SAF 是航空業中長期減碳重點措施，華航積極布局國內外 SAF 訪商與合作，穩健朝淨零碳目標前進。並響應民航局 SAF 試行計畫，於 4 月 23 日 CI839 高雄飛往曼谷及 CI220 松山飛往羽田航班，各使用 40％ 具國際認證（ISCC CORSIA）的永續航空燃油，減碳量約 26.7 噸，為國內試行計畫國籍航空業者添加量之冠，展現華航對於國內 SAF 發展的高度重視，共同見證台灣機場供應 SAF 里程碑。

華航長期推動永續發展，不僅為國內首家於 2017 年起新機飛渡導入使用 SAF 的航空公司，更是首家於商用載客航班添加 SAF 的國籍航空；同時串聯企業夥伴，成為台灣航空史上首架添加 SAF 的全貨機，締造貨運價值鏈永續發展新猷。華航將持續與國內航油商合作，並廣邀上下游廠商及客戶共襄盛舉，為台灣航空減碳目標及運輸業能源永續轉型戮力前行。

減碳 航空業 華航

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