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公勝保經發起全台淨灘活動 落實聯合國永續發展目標

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

為了發揮地球公民的社會企業責任，公勝保經（6028）長期推動環境永續行動，除了在企業內倡議減塑、環保觀念外，更透過舉辦各類環境保育相關活動，鼓勵員工與業務夥伴、邀請保戶一起投身地球環保尖兵的行列，日前特別規劃全台共6場海洋淨灘活動，結合超過500名公勝夥伴與保戶一起擔任環境保育尖兵，以實際行動呼應SDG 14「保護和永續利用海洋和海洋資源」目標，以行動關注環境保護議題。

隨著永續意識抬頭，近年在政府部門努力推動，及民間投入響應下，海岸廢棄物留存量明顯下降，從2019年的2,294公噸至2024年的981公噸，下降近六成。公勝保經長期關注海洋環境保育議題，推動志工服務守護海洋生態，今年特別攜手黑潮海洋文教基金會、慈心有機農業發展基金會與福智文教基金會，於新北、桃園、台中、彰化、高雄及花蓮共辦理6場淨灘活動，串聯全台各地業務夥伴、親友與保戶共同參與，總共號召超過500位志工參與，累計清理了近800公斤海洋廢棄物，降低海岸垃圾對海洋環境帶來污染與威脅，並透過淨灘活動提升企業減塑以及海洋保育之理解與重視，發揮企業影響力。

公勝保經董事長蔡文俊表示，「公勝夥伴近幾年積極投入淨灘活動，除參與民間團體辦理的淨灘活動外，許多業務單位也在當地自主發起，去年公勝業務夥伴淨灘地點擴及四地，累積淨灘時數達300小時。今年亦與關注減塑、海洋生態保育的公益團體合作，採用ICC淨灘模式，公勝夥伴亦進行ICC課程培訓，深化環境保護的行動與量能，讓淨灘不只是清除海洋垃圾，更為海洋廢棄物相關數據蒐集盡一份心力。」

公勝保經長期注重環境保育議題，由創辦人帶頭親身參與，起示範作用，除了每年的淨灘活動，也連續10年支持高雄愛種樹協會，累積認養1,200棵樹木、24種樹種，不管是淨灘或是植樹活動，蔡文俊董事長與李雯蕙創辦人年年攜手一起參與；此外，公勝保經也於2024年開始與黑潮海洋文教基金會以及慈心有機農業發展基金會開啟公益合作，支持與推廣海洋保育及減塑教育議題，持續為地球保護，善盡企業社會責任。

廢棄物 生態保育

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