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布局植物新藥平台 博太生醫主攻失智症植物新藥

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
博太生醫目標打造「植物新藥解決方案平台」。記者林海／攝影
博太生醫目標打造「植物新藥解決方案平台」。記者林海／攝影

專注植物新藥及失智症的博太生醫目標打造「植物新藥解決方案平台」，董事長徐宜生表示，博太是全球首創唯一應用於失智症植物新藥，並已完成美國FDA核准下的臨床二期（IIa）試驗，正積極推進至二期後段（IIb）。

博太也成功拓展至其他腦部與老化疾病的適應症，包括糖尿病足潰瘍與癌症放療引起的皮膚損傷，相關產品已完成臨床並取得國內二類醫材核准，後續正積極規劃國際上市調研，展現平台式新藥開發的可擴展性與臨床成果。

博太生醫表示，在全球產業加速數位與綠色轉型及中美貿易衝突下，全球供應鏈被迫重構，台灣除半導體產業外，亦需拓展具軟實力的創新動能，生技醫療產業被視為未來關鍵戰略產業，台灣有潛力從科技製造延伸至生技醫療等高附加價值領域。

博太生醫表示，希望以「植物新藥解決方案平台」為目標，與台灣生技產業攜手打造國際級研發實力，目前平台已具備再複製能力，未來可複製應用於焦慮、睡眠障礙、慢性疼痛等其他高潛力指標，展現一藥多用途（repurposing）與跨適應症延伸性。

博太生醫強調，植物新藥開發平台的價值不僅是藥物研發，針對植物藥開發最難解的源頭種植與成分穩定化問題，已攜手具實戰經驗的GACP農業團隊，並與曾成功引進全球首個FDA認證植物藥的CMC團隊合作，建構完整從源頭至臨床的研發與法規體系，具備國際授權所需的完整能力。

博太生醫表示，相信植物新藥將不只是「下一個利基市場」，更將是「下一個國際主流」，也啟動與國際策略夥伴的洽談，擬開展跨國臨床合作與資金布局，未來將進一步擴展亞洲醫療市場，於新加坡成立子公司，打造真正具「亞洲生技樞紐」視角的國際企業樣貌，亦為未來與歐美藥廠的授權與併購鋪路。

博太生醫指出，希望不只是做出第一個失智植物新藥，更要成為台灣植物藥產業發展的共創平台，將逐步開放GACP、CMC與法規通路等資源，支持更多新創團隊加入，帶動整體植物新藥生態系的成熟與國際化。

失智症 新藥開發 生技產業

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