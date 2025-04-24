高雄低總價產品房價下修了？這五區最高跌幅6.6%

高雄低總價物件房價下修了？據實價登錄資料，高雄市今年首季總價千萬元以內物件，每坪成交價較前季出現微幅下滑，跌幅最明顯的前五大區域，包括前鎮、橋頭、小港、仁武及岡山區，平均每坪成交價下修約8千至1.5萬元。

其中又以每坪成交價1字頭的岡山區、季跌6.6%最多，每坪跌價約1.3萬元，若以30坪住宅換算，比去年底購屋約省了近40萬元購屋金。

台灣房屋高雄三多捷運加盟店店長吳泓億表示，受限貸令、股匯震盪及經濟景氣影響，購屋族對資金配置趨於保守，加上對市場信心度不足，目前高雄市整體詢問度及帶看率都有減緩現象，有部分屋主心態調整，釋出善意。

吳泓億指出，一般來說，高雄市總價千萬元以下的低總價物件，多為中高齡屋或小宅，因平均每坪單價原本就不高，整體讓利幅度相對有限。

不過，吳泓億分析，五大跌價區中的岡山、仁武等蛋白區，因捷運延伸、產業園區等開發紅利，近年推案量升且區域房價快速墊高，如今市場反轉，讓這些蛋白區賣壓可能大於蛋黃區，因此部分屋主為求快速出場，願意讓利換成交。

房市買氣雖冷，不過高雄市仍有部分區域熱烘烘，包括前金、楠梓、三民、鹽埕及新興區，房價不跌反漲，成為今年首季前五大抗跌區，又以前金區最抗跌，房價季增近ㄧ成。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，區域建設紅利、新案供給增、人口集中與剛性需求高，都是形成房價支撐力因素之一。

李家妮舉例，如前金區，屬高雄舊市區，生活機能豐沛成熟，近年市場總價千萬元以內小宅新案大增，每坪成交單價屢屢創高、坐穩4字頭，為區域價量表現撐盤；目前前金區中古屋每坪成交均價達26.3萬元、季增9.6%。

李家妮指出，而受台積電擴廠效應加持的楠梓區，雖然近期買氣有降溫跡象，但輕屋齡物件交易比例持續增加，支撐房價不跌反漲，首季房價季增7.8%，每坪成交均價約達24.8萬元。

李家妮分析，三民區則因市區機能加上強勁剛需撐場，目前區域中古屋每坪成交均價達22萬元、季增6.8%；對這些熱區來說，市場雖有干擾，但長線仍看好，讓建商與屋主相對惜售，對價格也更堅持，成為強化房價的支撐力。

李家妮表示，不過因近年高雄市房價大漲，市中心千萬元以下低總價物件，應多為屋齡偏高或小宅套房物件為主，部分區域房價雖出現微幅鬆動，但提醒購屋族勿見獵心喜，需留意降價屋的原因、條件，避免買到瑕疵物件，得不償失。