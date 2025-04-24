高雄房價跌了 這區跌最多

小資族曙光來了，高雄低總價物件房價下修了。其中，單價1字頭行情的岡山區，季減幅度達6.6%，一季之間，每坪價差下跌約1.3萬元，如以30坪宅換算，比去年底購屋約省了近40萬元購屋金。

根據台灣房屋集團統計實價登錄，高雄市今年Q1總價千萬元以內物件，每坪成交單價相比前一季，出現微幅下滑，跌幅最明顯的前五大區域，包括前鎮、橋頭、小港、仁武及岡山區，平均成交單價價差下修約8千至1.5萬元。

台灣房屋高雄三多捷運加盟店店長吳泓億表示，受限貸令、股匯震盪及經濟景氣影響，購屋族對資金配置趨於保守，加上對市場信心度仍不足，目前整體詢問度及帶看率都有減緩現象，因此確實有部分屋主心態調整，釋出善意。

以高雄千萬元以下的低總價物件，多為中高齡屋或小宅，平均單價就不高，整體讓利幅度相對有限。均價下修的這幾區，尤其岡山、仁武等蛋白區，近年因捷運延伸、產業園區等開發紅利撐盤，推案量升且快速墊高房價，也因市場反轉，讓這些蛋白區賣壓可能還大於蛋黃區，因此為求快速出場，屋主更願意讓利換成交。

買氣雖冷，不過仍有部分區域熱烘烘，房價不跌反漲！包括前金、楠梓、三民、鹽埕及新興區，成為今年Q1前五大抗跌區，低總價物件房價不跌反漲，其中，又以前金區最抗跌，漲幅季增近一成。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，區域建設紅利、新案供給增、人口集中與剛性需求高，都是形成房價支撐力因素之一；如前金區，屬高雄舊市區，生活機能豐沛成熟，近年市場總價千萬元以內小宅新案大增，成交單價屢屢創高坐穩4字頭，為區域價量表現撐盤。

近期楠梓區雖受到台積電赴美國設廠議題買氣降溫，不過實際上楠梓廠的擴廠進度照常進行未受影響，因此輕屋齡物件交易比例持續增加，支撐房價不跌反漲；三民區則因市區機能加上強勁剛需撐場，對這些熱區來說，市場雖有干擾，但長線仍看好，讓建商與屋主相對惜售，對價格也更有底氣，成為強化房價的支撐力。

李家妮表示，不過因近年高雄房價飛高，市中心千萬元以下低總價物件，應多為屋齡偏高或小宅套房物件為主，部分區域房價雖出現微幅鬆動，提醒購屋族，勿見獵心喜，須留意降價物件，仔細評估降價因素與物件條件，避免買到瑕疵物件，得不償失。