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小資族看過來！高雄這幾區「低總宅」房價下修了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄房市示意圖。台灣房屋提供
高雄房市示意圖。台灣房屋提供

小資族跟好！台灣房屋集團統計實價登錄指出，高雄低總價物件房價出現下修，修正最明顯的五大區域，包括前鎮、橋頭、小港、仁武及岡山區，相較上季，平均成交價每坪約下修8千至1.5萬元。

其中，單價1字頭行情的岡山區，季跌幅度達6.6%，一季之間，每坪價差下跌約1.3萬元，如以30坪宅換算，比去年底購屋約省了近40萬元購屋金。另外仁武一坪降1.5萬，30坪可省45萬元。

台灣房屋高雄三多捷運加盟店店長吳泓億表示，受限貸令、股匯震盪及經濟景氣影響，購屋族對資金配置趨於保守，加上對市場信心度仍不足，目前整體詢問度及帶看率都有減緩現象，因此確實有部分屋主心態調整，釋出善意。

均價下修的這幾區，尤其岡山、仁武等蛋白區，近年因捷運延伸、產業園區等開發紅利撐盤，推案量升且快速墊高房價，也因市場反轉，讓這些蛋白區賣壓可能還大於蛋黃區，因此為求快速出場，屋主更願意讓利換成交。

雖然買氣冷，不過仍有部分區域低總價物件房價不跌反漲，包括前金、楠梓、三民、鹽埕及新興區，其中，又以前金區最抗跌，漲幅季增近一成。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，區域建設紅利、新案供給增、人口集中與剛性需求高，都是形成房價支撐力因素之一。

如前金區，屬高雄舊市區，生活機能豐沛成熟，近年市場總價千萬元以內小宅新案大增，成交單價屢屢創高坐穩4字頭，為區域價量表現撐盤。

近期楠梓區雖受到台積電赴美國設廠議題買氣降溫，不過實際上楠梓廠的擴廠進度照常進行未受影響，因此輕屋齡物件交易比例持續增加，支撐房價不跌反漲。三民區則因市區機能加上強勁剛需撐場。

李家妮表示，對這些熱區來說，市場雖有干擾，但長線仍看好，讓建商與屋主相對惜售，對價格也更有底氣，成為強化房價的支撐力。

李家妮表示，近年高雄房價飛高，市中心千萬元以下低總價物件，多為屋齡偏高或小宅套房物件為主，部分區域房價雖出現微幅鬆動，提醒購屋族，勿見獵心喜，須留意降價物件，仔細評估降價因素與物件條件，避免買到瑕疵物件，得不償失。

高雄第一季低總價交易，岡山出現房價下修。圖／台灣房屋
高雄第一季低總價交易，岡山出現房價下修。圖／台灣房屋

實價登錄 小資族 岡山 房價

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