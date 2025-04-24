台積電中科擴建進入實質階段 周邊房市聞「積」起舞

台積電（2330）中科台中二期擴建案進入實質開發階段，關鍵地主興農高爾夫球場將於4月30日結束營業，預計6月底完成土地點交。隨著第3季可望同步啟動公共工程與建廠作業，在重磅利多帶動下，中科特區這一原本交易熱絡的購屋熱區，市場討論聲量再起。

近期包括金昌隆建設「麗景風和」、精銳建設「精銳WORLD」，以及寶輝、磐鈺等品牌建商都加快布局，新案陸續公開，來客與詢問明顯增加。

根據中部科學園區管理局統計，中科園區就業人數從2015年3月的3萬2,115人，增加至2025年3月的5萬7,643人，十年間淨增加超過2.5萬人，成長幅度達79.5%。龐大的就業人口紅利推升區域剛性需求，也同步帶動住宅產品規格與品質升級，進一步強化中科特區在台中房市的核心地位。

金昌隆建設推出的「麗景風和」，座落於台中國際機場特區，鄰近國道三號與捷運橘線O03站，交通機能便捷，亦能快速銜接中科園區與水湳經貿園區。

全案基地面積1,088坪，由七期豪宅建築師張德昌操刀設計，三面臨公園，規劃40至48坪純三房產品，室內樓高3.4米、三面以上採光設計，四分之一戶別具備四面採光條件，打造通透明亮的高質感居住空間。據實價登錄顯示，最高成交單價已站上4字頭。

「麗景風和」資深專案經理郭玉珍分析，中科的購屋熱度近年呈現穩定上揚趨勢，除了台積電擴建帶動大量就業人口移入，區域內學區、綠帶與交通建設也日益成熟。她指出，中科特區客群以自住型買盤為主，在通勤便利與生活品質兼具的條件下，中坪數三房產品成為詢問焦點。

精銳建設延續中科特區全街廓開發策略，新案「精銳WORLD」主打中科唯一森林住宅，規劃35至39坪三房產品，保留2,200坪綠地，並標配大金冷氣與全熱交換機，目前已近完銷，成交單價最高來到59.14萬元。

寶輝建設推出的「寶輝THE TOWER」規劃35至50坪，最高單價達81.2萬元；磐鈺建設「磐鈺雲詠」主打58至65坪、三至四房產品，最高成交單價已達71.2萬元，顯示中高端自住市場需求穩健支撐價格表現。

21世紀不動產資深經理沈政興指出，台積電擴廠效應正加速重塑台中房市版圖，隨著高薪族群移入與科技廊道成形，購屋需求不僅穩定，也推升產品規格升級。