危老時程獎勵落日倒數！2024北台灣危老推案量達千億

危老條例規畫的時程容積獎勵將於5月畫下句點，據住展雜誌統計，2024年北台灣危老重建住宅案推案量約1082.7億元，年減17.2%，少了225.5億元，不過仍站穩千億元，乃危老條例推出後新案量歷史次高，危老主力雙北市則雙雙量減，台北市少了10多案，新北市案數腰斬。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，台北市不少危老新案還在籌備階段，建商的規劃、請照都需要時間，近年傳出趕落日前增加的送件量，與建商正式推案量之間亦有落差，不會即時反映。至於新北市在內的其他縣市則較不積極，重劃區新案價值勝於舊市區的老屋重建，去年又是重劃區推案天下，危老案發揮空間有限。

觀察各區，去年台北市推出的危老案共756.8億元，以中山區的「國賓皇琚」、「森仰」，和大安區的「大安ONE」為指標，各是180億元、60億元、75億元的預估總銷，「國賓皇琚」揭露價碼站上單坪200萬元，總價破兩億元，市場再次見識危老價更高，更添老宅華麗變身豪宅佳話。

此外，台北市今年預計有有「西華璞園」、「科達大巨蛋案」兩危老案量體來到百億元，大同區、中山區、中正區、士林區也見亮點危老案，危老一哥後況不看衰。

新北市危老推案量共190.1億元，去年有板橋區的「大陸耑芃」來到60億元案量而為指標，然全市危老案數較前年砍半，由於各地多重劃區素地可供興案，建商焦點不必集中舊市區危老改建。

即便如板橋區、永和區因門牌鍍金，舊市區較具危老改建條件，去年推出的案數都比前年少了一半，五股區、土城區、淡水區更因可開發土地多，前年還見零星危老新案推出，去年完全銷聲匿跡，建商對舊市區危老案興致不高。

新竹地區在東區、北區素地少而出現不少危老改建案，但去年也年減58.3億元，落至97.8億元，除了昌傑、金鈜兩建設於北區、東區的危老案量在10億元以上，餘皆不及，對比前年昌傑在北區推出總銷60億元指標案，相形失色。

主因除了新竹市區外，其他地帶都有可開發土地，如熱門的竹北市就不必拘泥危老案，又能開發大型新案，相對之下市區改建案規模小，支撐不起整體態勢。