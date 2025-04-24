高房價受不了！首季2萬人「脫北」、園區客也驚見外移

住商機構盤整內政部人口遷移數據與實價資料，北部8個縣市今年第一季人口遷移各有增減，桃園市淨遷入逾8000人最高，有2個區域淨遷入人口則為負數，分別是台北市、新竹市。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，北市房價居高不下，隨著捷運等機能逐漸發展，迫使人口逐漸往房價較親民的新北、桃園外移。

至於新竹市近年來開發逐漸飽和，新案價位節節高升，也讓竹科人口也漸往新竹縣與其他外縣市靠攏。

觀察內政部數據，觀察2025年第一季各縣市人口遷移狀況，北部8縣市中，平均第一季預售實價行情僅約37.2萬元的桃園市，遷入人口達8,065人，遷入人口數位居北部冠軍。

住商不動產青埔環球加盟店店東李浚霆分析，近年桃園市憑藉著大眾交通工具等優勢，加上區域房價相對親民，磁吸外縣市人口移入，以匯集捷運、高鐵等機能的青埔為例，觀察在地交易狀況，其中約三成以上都屬外縣市買盤，顯示區域確實成為各縣市外移人口的主要落腳處。

另據統計，台北市第一季平均房價高達每坪123.3萬元，居北部縣市之冠，但淨遷出人口達2萬949人，也是居北部各縣市之最。

另外新竹市平均每坪房價高達59.4萬元，僅次於雙北，但今年第一季卻遷出620人，為北部唯二淨遷入人口為負數的縣市。

賴志昶分析，台北市淨遷出人口規模遠超其他地區，主因是區域房價遠非一般家庭所能負擔，加上近年通往新北、桃園的交通日益齊全，促使不少市民選擇「脫北」，轉往生活成本較低的周邊城市發展。

至於新竹市相對地狹人稠，開發空間有限，新案房價亦隨著房市多頭而起漲，令原本在新竹市工作的民眾，選擇往鄰近縣市移居，藉由長時間的通勤，讓居住品質取得更好的平衡。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，北部縣市的居住版圖正在重塑，其中較高房價的台北市，持續面臨人口外流壓力，而房價相對合理、具發展潛力的新北、桃園等地，則成為人口遷入新焦點。